Suman propuestas al fútbol de la Copa Ciudad

El miércoles volvió la actividad del fútbol correspondiente al desarrollo de la Copa Ciudad de Fútbol para equipos de las categorías Sub 13, Sub 15 y Primera, que entra en etapa de definiciones. A esta propuesta se suman otras como el ajedrez, el tenis de mesa y el pádel.

Los 12 equipos de fútbol de Río Gallegos en sus categorías Sub 13, Sub 15 y Primera siguen compitiendo en el marco del 134° aniversario de la capital. El miércoles, en el caso de la Sub 15 en cancha del Club Boca, a las 18:00 jugaron Las Fieritas con Don Bosco, cruce que terminó en victoria para los de Don Bosco por 3 a 2. En otro campo de juego, el Club Boca se impuso a Hispano Americano por 5 a 2, mientras que Unión Santacruceña ganó 3 puntos más al vencer a Olimpia por 3 a 1.

En el caso de los conjuntos de Primera, en cancha Enrique Pino, Deportivo Cristal le ganó por la mínima a Club Vial Santa Cruz; a la misma hora, pero en campo de Hispano, el local le ganó a Boxing por 2 a 1 en el clásico capitalino. Ya por la noche, en cancha Enrique Pino, Ferrocarril YCF le ganó a Unión Santacruceña por 1 a 0, en tanto que Unión Petroleros Privados goleó a Defensores del Carmen por 7 a 0.

Hispano derrotó al Boxing por 2 a 1.

Más que interesante el espectáculo que aportan estos elencos que pertenecen a dos entes diferentes, pero luchan por una victoria con la misma intensidad. Tanto federados como barriales buscarán quedarse con el trofeo y festejar a lo grande.

Otras propuestas

Los días 14 y 15 de diciembre, en las instalaciones del gimnasio Benjamín Verón, se pondrá en juego la Copa Ciudad de Tenis de Mesa. A la competencia están invitados jugadores de las categorías Promocional Mixto, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 21, pero además podrán asistir los Maxi 40 Mixto, los Maxi 60 Mixto, Primera Damas y Primera Caballeros.

Tableros en la ADAR

El viernes 20, de 16:00 a 18:00, se jugará en las instalaciones de la Asociación de Ajedrez Riogalleguense una nueva edición de este torneo, que incluye su actividad en el marco festivo. Podrán participar jugadores de todas las categorías. El sábado 21 se jugará de 17:00 a 18:00 y a las 19:00 está prevista la entrega de premios.

El ritmo de juego será de 15 minutos más 5 segundos por jugador en las mesas con reloj digital y 20 minutos a finish en las mesas con relojes analógicos. El sistema a utilizar será suizo a 6 rondas. Se aplicará el reglamento de la FIDE en vigencia desde julio de 2018.

La inscripción es gratuita y puede realizarse en el lugar de juego el mismo día de competencia. Habrá premios al mejor de la general, al mejor Sub 16, a la mejor en femenino, al mejor Sub 12 y al mejor supra 50. El árbitro principal será el profesor Pablo López. Organizan la Municipalidad de Río Gallegos, colaborando la ADAR, el gimnasio de la Mente y la Universidad Tecnológica Nacional.