Jimena Barón acusó que su show en Comodoro Rivadavia por el Festival por el 119° Aniversario de la ciudad había sido “reprogramado”, pero que en realidad se trató de censura. Lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde apuntó que “esto es muy grave”.

La autora de “La Cobra” estaba lista para volver a los escenarios luego de la polémica que desató la promoción de su tema “Put…”, la cual generó una catarata de insultos para la cantante que terminó aislándose en su hogar por días e incluso debió recibir tratamiento psicológico y medicarse.

De esta forma, su vuelta se vio frustrada, e hizo el descargo en su cuenta: “La Municipalidad decidió ”reprogramar” mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show (…) Me censuraron. Esto es muy grave. Mientras tanto todos los días inventan mierda nueva para seguir dándome. Ahora encima no me dejan trabajar”, lanzó Barón.

“Necesito que me liberen de toda esta mierda injusta que no merezco y no tiene sentido en absoluto. Necesito libertad”, agregó en el extenso texto.

Tras la repercusión de los dichos de Jimena, la secretaria de Cultura de Comodoro, Liliana Peralta, se refirió a la ausencia de la artista en el Festival indicando: “Tras el comunicado de su productora, en las que se había anunciado suspender sus espectáculos, tomamos esta determinación para cuidar los fondos públicos y de las empresas que nos acompañan en el festejo de la ciudad”, dijo refiriéndose al anuncio que realizó Lucas Biren, mánager de la artista, donde explicaba que tras el inmenso escándalo que la envolvió iba a recibir asistencia psicológica y psiquiátrica y no estaba en condiciones de realizar los próximos shows.

“Lamentamos la ausencia de una reconocida artista como Jimena Barón en los festejos por un nuevo cumpleaños de la ciudad, pero como Municipio debemos ser responsables y mostrar previsibilidad”, agregó la funcionaria.