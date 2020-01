PROTESTA MASIVA

Presos hacen huelga de hambre: piden cobrar

Más de 100 presos de Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia y Río Gallegos iniciaron una huelga de hambre pacífica. Junto a esta medida, entregaron un petitorio de 18 puntos dirigido a la Cámara Criminal de Río Gallegos. Reclaman cumplimiento de leyes, salidas transitorias, educación y sueldos.

EFECTO PRO

La producción de crudo cayó un 22% en los últimos 4 años en Santa Cruz

Contratados volvieron a reclamar en la ruta 3

Los contratados del ex intendente Prades se concentraron en la Municipalidad de Caleta Olivia para pedir por la firma de nuevos acuerdos. Al no obtener respuesta, cortaron la ruta de ingreso a la localidad. Hasta el momento, no hubo ayuda económica para los manifestantes. Se fueron a las 16 horas.

AHONIKEN

Agrupación critica al gremio petrolero por negociaciones a la baja

Un sector opositor al sindicato de base que lidera Claudio Vidal manifestó su disconformidad por los últimos aumentos. Exige cláusula automática de ajuste salarial por inflación. Se quejó además por el rol de los paritarios, quienes “no consiguieron nada”.

Después de una semana de agonía, falleció Carlos Monllor

A partir de febrero, LADE comenzará a volar a Puerto San Julián

Los Antiguos: De Urquiza valoró el potencial de la comarca

Ankatú propone actividades deportivas para mayores de 35 años