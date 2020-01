Aníbal Fernández es el nuevo interventor de YCRT. En diálogo con La Opinión Austral sostuvo que la propuesta llegó directamente de la gobernadora Alicia Kirchner. El lunes habrá una primera reunión con el ministro Matías Kulfas, y en menos de 10 días ocurrirá el desembarco en la Cuenca. Los trabajadores solicitan la puesta en funcionamiento de la Usina Térmica de 240 MW. El proyecto energético será la primera prioridad del nuevo interventor.

Por Sebastián Premici

@spremici

El Gobierno Nacional designó a Aníbal Fernández como el piloto de tormentas que tendrá por objetivo poner en funcionamiento la empresa YCRT y la Usina Térmica “Los 14 mineros”. Con su designación como interventor finaliza el ciclo macrista dentro de la compañía, caracterizado por despidos, retiros (in)voluntarios y un abrupto recorte presupuestario. Los distintos gremios nucleados dentro de la empresa –ATE, APS, La Fraternidad y Luz y Fuerza- elaboraron un documento en el que afirman que están dadas las condiciones para extraer el carbón necesario para poner en funcionamiento el Módulo 1 de la Usina.

En diálogo con La Opinión Austral, Fernández adelantó que el próximo lunes mantendrá una primera reunión con Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y con el secretario de Minería, Alberto Hensel, y que dentro de los próximos 10 días realizará su desembarco en la Cuenca Carbonífera de la provincia.

Durante los últimos días de esta semana, cierto desconcierto sobrevoló por Río Turbio y 28 de Noviembre. Las áreas de Energía y Minería de Nación habían enviado a la Cuenca a un grupo de técnicos para “observar y realizar un informe” sobre la empresa. La comitiva oficial sólo se reunió con los representantes de la intervención cambiemita y evitó cualquier encuentro con los gremios o autoridades políticas. De ahí el desconcierto.

Sin embargo, el jueves terminó de materializarse algo que se venía gestando desde hace casi un mes. Según narró el nuevo funcionario del Gobierno Nacional, el pedido para hacerse cargo de la empresa llegó directamente de la gobernadora Alicia Kirchner.

– ¿Cómo surgió el pedido para que te hicieras cargo de YCRT?, preguntó La Opinión Austral.

– El 31 de diciembre crucé unos mensajes con Alberto (Fernández) y quedamos en juntarnos al lunes siguiente. Viajo a Buenos Aires, yo estaba en Cariló, nos vemos tipo cuatro y media, y le digo que no tenía vocación de volver al Gabinete, pero que si me necesitaba, yo estaba. A los pocos días, me llama Alicia y me plantea hacerme cargo de YCRT.

– ¿Cómo fue el planteo de la gobernadora?

– Me preguntó si estaba dispuesto a hacerme cargo. ‘Sí, claro, si es para colaborar, me sumo’, le respondí. Conozco Río Turbio a la perfección, he ido muchas veces, además la conozco por haber sido ministro. Hay una veta de gloria peronista en esa región. Luego de la apertura de Mina 1 a principios de la década del ‘40 del siglo anterior no se hizo mucho más. En ese entonces YCF era una dependencia de YPF. Fue Juan Perón quien hace terminar la Mina 1, la 2 y 3. Río Turbio tiene un halo de fuerza del peronismo que a mí me gusta honrar. Cuando me lo ofrecieron no estaba dentro de mis planes, pero si puedo ayudar, lo voy a hacer. Después me llamó Alberto, antes de su viaje a Israel.

“Conozco Río Turbio a la perfección, Hay una veta de gloria peronista en esa región”, aseguró Anibal Fernández..

– Con la llegada de la Alianza Cambiemos quedó trunca la posibilidad de generar energía con la Usina a base de carbón. ¿Vas a buscar la unidad económica entre ambos proyectos?

– Si me preguntás si ese es mi objetivo, ya lo tenés, es ese. Pero hay que ser muy prudentes. Tenemos que meternos adentro, ver todo lo sucedido, poner en valor lo que está y hacerlo funcionar. El lunes próximo ya tengo una reunión con (Matías) Kulfas y el secretario de Minería para empezar a ver el tema y asumir cuanto antes. Y en no más de 10 días ya tengo que estar en Río Turbio.

El planteo de los trabajadores

Tal como lo manifestó Fernández (Aníbal), su objetivo será ingresar dentro de la empresa, auditar los números que dejó Omar Zeidán y avanzar en la puesta en funcionamiento de la Usina. Los trabajadores tenían preparado un documento consensuado con los distintos sectores políticos que no pudieron entregarle a los técnicos de Minería. Sin embargo, tras la confirmación del nuevo interventor, dicho texto vuelve a cobrar fuerza.

El documento brinda un contexto allí donde el anterior interventor hablaba de la “pesada herencia recibida”.

“Se abandonó un patrimonio importantísimo para el Estado Nacional, se detuvo la expansión y exploración de la mina subterránea de carbón; se frenó la producción, la depuración y todas las licitaciones de vital importancia para el mejoramiento total del complejo minero y ferroportuario; despidieron agentes capacitados de manera arbitraria e injustificada y hubo un ajuste brutal”, sostiene el documento político sindical.

Del diagnóstico, los trabajadores pasan a las propuestas concretas, necesarias y urgentes. “La reactivación y finalización de la obra general de la Central Termoeléctrica de 240 MW, como así también la puesta en marcha del 1° módulo de 120 MW para lo cual está garantizado el abastecimiento de carbón”, puede leerse en el documento al que accedió La Opinión Austral.

La usina y la mina tienen que empezar a producir. La Cuenca Carbonífera fue, para la Alianza Cambiemos, neurálgica en su experimento neoliberal: hubo despidos, persecuciones gremiales y políticas, recortes presupuestarios. Para concretar este plan político–económico de exclusión, Zeidán se valió del endeble discurso del mito de la “pesada herencia”.

En un diálogo con La Opinión Austral, el intendente de Río Turbio Darío Menna sostuvo que su primera prioridad al asumir el pasado 10 de diciembre fue empezar a resolver la cuestión social, ya que a muchas familias, a pesar de tener trabajo, les cuesta llegar a fin de mes. Por eso es clave que la unidad económica conformada por la mina y la usina arranquen a toda velocidad para generar fuentes de trabajo que recompongan la ecuación productiva-económica tanto de la empresa como para las 30.000 personas que habitan la Cuenca.

El mito de la pesada herencia Por S.P. A mediados de 2017, la maquinaria estatal y paraestatal de la mentira planificada apuntó todos sus cañones hacia YCRT. El fiscal –extorsionador- Carlos Stornelli formuló un pedido de detención contra Julio De Vido y otros ex funcionarios por supuestos desvíos económicos; Atanasio Pérez Osuna era incorporado a la lista de “presos políticos” vía Lawfare y la corporación judicial aceptaba un amparo, luego de tres años de su presentación, para frenar la obra de la Mega Usina Térmica por cuestiones ambientales. Parte de esas operaciones incluyeron una serie de artículos del diario La Nación que instalaban la idea de una “triangulación” de 53 millones de euros para adquirir equipos de Polonia. La palabra “triangulación” escrita en letras de molde es sinónimo de corrupción. Un lector imprudente podría pensar que por esa “triangulación” la maquinaria no arribó y que todo había sido una estafa. Nada más alejado. En 2014, YCRT envió a sus trabajadores a capacitarse, justamente, a Polonia. Por entonces, los equipos adquiridos a la empresa Kopec –integrada por un consorcio de varias sociedades-, tenían un avance físico del 70 por ciento. Viajaron 27 personas, algunos del área de Electromecánica y otros de la parte operativa. Estuvieron 45 días. Parte de esa maquinaria adquirida durante el kirchnerismo llegó a Río Turbio durante 2016-2017. Cambiemos la arrumbó para construir su relato de la “pesada herencia recibida”. ¿Será esa la verdadera pesada herencia recibida? Los trabajadores estaban listos para extraer carbón, pero la Mega Usina Térmica, a la que sólo le faltaba un 15 por ciento para su finalización, quedó abandonada a suerte. Abandono que se prolongó hasta el jueves a la madrugada cuando se publicó en el Boletín Oficial la designación de Aníbal Fernández como nuevo interventor de YCRT.