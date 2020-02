Anteayer a la tarde realizaron la sexta marcha para pedir justicia por Lautaro de 9 años y Karin de 6, los dos pequeños que fallecieron carbonizados junto a su madre en el incendio intencional del barrio 17 de Octubre. En dicha movilización participaron familiares de ambos niños y vecinos en general.

Este medio participó en la marcha y dialogó con Olga Vera, la abuela de Lautaro, quien mencionó que piden acelerar la investigación, ya que, a más de un mes y nueve días, “no tenemos nada más que cuatro detenidos”. Al reclamo, Vera sumó que no les entregaron las actas de defunción de los nenes, “nos dicen que están en Río Gallegos, mientras Lauty y Karin están como NN”.

Además, la abuela de Lautaro agregó que “la culpa es de Niñez, si nos hubieran escuchado tendríamos a los niños vivos”. Por esto piden que remuevan a la encargada de la Oficina de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Cecilia Florentín, ya que la acusan de “no haber hecho nada”.

“No les importa porque no son familiares de ellos y aparte tenemos que tener plata para ser escuchados. No se puede ser así, Lautaro y Karin tenían toda la vida por delante y por culpa de unos incompetentes ya no están con nosotros”, expresó conmovida.

Por otro lado, Vera comentó que “Gabriel Contreras nos dijo que había un quinto sospechoso y estamos esperando eso”, agregando que: “En las cámaras se ve una quinta persona, después hay una parte donde no hay cámaras y se corta, es por eso que no se ve dónde se baja, pero se dice que es en el barrio 25 de Mayo”.