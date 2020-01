Con el castra móvil en el taller, se realizó la primera reunión del año entre Juntas Vecinales y funcionarios del área de Salud del Municipio. Se hicieron presentes las proteccionistas y el encuentro que tenía un fin informativo se transformó en un polémico intercambio de opiniones. Sin embargo, el balance final fue positivo.

Mientras acondicionan el quirófano móvil para reactivar su recorrido, el Municipio comenzó a trabajar con los barrios para conocer la problemática que se vive en cada sector y coordinar las castraciones a partir de febrero.

Con este objetivo, en la tarde ayer se realizó una reunión entre las Juntas Vecinales y funcionarios del área de Salud Pública de la Municipalidad, además asistieron integrantes de las organizaciones proteccionistas locales.

Diferentes puntos del temario generaron polémica, debido a que no todos estuvieron de acuerdo con algunos temas que se trataron. Las proteccionistas velaban por los animales, los vecinos por las familias y la seguridad en los barrios, mientras que desde el Municipio buscaban dar a conocer el plan que desde el área de Bienestar Animal quieren implementar.

“La reunión era entre las Juntas Vecinales y la Municipalidad, el objetivo era coordinar el trabajo del castramóvil, conocer a los funcionarios y que ellos sepan la realidad de cada barrio, pero aparecieron las proteccionistas a opinar, y se empezaron a pelear entre ellas”, relató a LOA el presidente de la Junta Vecinal del Gaucho Rivero, Martín Toledo.

De esta forma la reunión, que tenía carácter informativo, por momentos perdió el eje “por discusiones fuera de contexto”, los grupos mascoteros reclamaron que no se trabaja con ellos y “además lo encararon a Chacón (Claudio Chacón, a cargo del área de Bienestar Animal) por cómo están levantando perros de la calle, acusándolo de maltratar a los animales” aseguró Martín.

En este sentido, el referente del Gaucho Rivero explicó que desde las Juntas respetan el trabajo que hacen las proteccionistas, “pero una gran parte sostenemos que el tema de los animales sueltos o abandonados que son mordedores es un peligro para cualquier persona”.

Surgió del encuentro la necesidad de un espacio adonde se pueda tener y educar a los animales de la calle para evitar futuros ataques, “y además logramos conocer lo que opina y defiende cada uno, en este sentido fue positiva” finalizó Martín.

Por su parte, la directora administrativa del Sistema de Salud Municipal, Dra. María Alejandra Miranda, confirmó a LOA que la reunión estaba prevista con las Juntas Vecinales, pero cuando llegaron las proteccionistas fueron bien recibidas y el balance final de la reunión fue “enriquecedor”.

Si bien también describió el debate que se generó: “Unos planteaban que hay que matar a los perros, otros no estaban de acuerdo con tocar a los animales de la vía pública, algunos se quejaron del patentamiento, pero después dieron pie para que pudiéramos avanzar con el verdadero objetivo del encuentro”.

La funcionaria afirmó que en febrero tienen previsto sacar a la calle el quirófano móvil, y la idea es ir a los barrios a los que todavía no fueron y donde se plantea una necesidad más urgente, “seguramente vamos a volver a reunirnos para continuar trabajando, pero más allá del reclamo de algunos, fue muy positiva y la gente se fue conforme”.

Por último, y con respecto a la queja de las organizaciones mascoteras por la forma en que se levanta a los perros de la vía pública, la Dra. Miranda contó que invitaron a sus integrantes a aportar sus ideas: “Si tienen otra manera de hacerlo son bienvenidos a colaborar con nosotros, y que nos ayuden a levantarlos, porque no es fácil recoger a un perro de la calle que no te conoce, hay que enlazarlo, no hay otra forma”.