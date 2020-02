Un extraño hallazgo en la playa Destiladeras de Jalisco, México, se hizo viral en las redes sociales. Se trata de una criatura que tiene el aspecto de un delfín, aunque con la forma de su cuerpo distinta, sin ojos, y con dientes afilados.

El diario inglés Mirror fue el primero en hacerse eco de la noticia y algunos aseguran que la criatura no tiene ojos debido a que podría provenir de lo profundo del Océano Pacífico, donde las luces no penetran en el agua y no es necesaria la visión.

Lo cierto es que los especialistas siguen analizando de dónde proviene este espécimen, ya que hasta el momento nadie pudo explicar cómo llegó a las orillas de la playa.