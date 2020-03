En el evento denominado “Dark Fest”, la banda comodorense “La Cura” debutará realizando un show donde homenajeará a la banda británica de rock The Cure, con la idea de hacer un recorrido de grandes éxitos.

El trío integrado por “Sony” Báez en batería, “Charles Bald” en guitarras y teclados y “Lord Fabius” en bajo y voz, se formaron a fines del año pasado.

En diálogo con La Opinión Zona Norte el vocalista comentó: “Se trabajó en un demo con dos canciones de The Cure, “Just Like Heaven” y “Lullaby”. También contamos con un registro en video sobre esas dos canciones, que se verán pronto mediante nuestras redes sociales. Nuestra interpretación de “Lullaby” saldrá en un compilado que está produciendo la comunidad “The Cure en Argentina”, junto a otros artistas”.

La cita es el 11 de abril en el Teatro Dislocador de Comodoro Rivadavia, a partir de las 21:00 horas.

Previo al show, un DJ reproducirá música de los ´80.

“La propuesta nació del guitarrista y me lo propuso. Al principio me pareció medio imposible ya que tenía que ejecutar el bajo y la voz. El proyecto nace básicamente porque amamos The Cure. Nos pusimos manos a la obra y empezamos a empaparnos más allá de lo que conocíamos, como banda somos trío y había que hacerlo sonar. Así que fue un trabajo extra que valió la pena” expresó Lord Fabius.