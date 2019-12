Thiago Díaz es el campeón argentino Pre Junior

Llegó puntero, fue cuarto en la fecha 5 y quinto en la fecha 6 que se corrió el fin de semana pasado en el circuito “Ciudad de Buenos Aires”. El trabajo realizado durante esta temporada consagró al santacruceño Thiago Díaz como campeón argentino de la divisional Pre Junior.

Thiago Díaz logró redondear una temporada estupenda en el kartismo argentino. Habiendo llegado al último evento de 2019 como líder en la divisional Pre Junior, logró sostenerse a lo largo del Evento #3 en lo más alto, para quedarse con el título nacional.

La cita por el Campeonato Argentino de Karting, el torneo de mayor prestigio del país, lo convocó el pasado fin de semana al kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se desarrollaron las fechas 5 y 6.

El santacruceño llegó a estas instancias definitorias con el propósito de completar el torneo bien arriba, para coronar la gran tarea que realizó a lo largo de este ciclo. En la jornada del sábado, el warm up lo mostró nuevamente como uno de los candidatos a la victoria por la fecha 5.

En la clasificación se quedó con el tercer mejor registro y en la pre final obtuvo la segunda colocación, para seguir sumando importantes unidades con vistas a la definición del certamen a su favor. En la carrera final por esa fecha 5, cuando intentaba redondear la jornada con otro podio, un inconveniente le impidió sostenerse en puja por los primeros lugares. Completó la etapa en la cuarta colocación.

Al término de esta primera parte del fin de semana, explicó: “llegamos con mucho entusiasmo a definir el campeonato. En el warm up estuvimos muy bien y pensamos que podíamos ir para adelante. En la pre final estuvimos un poco complicados, tuvimos algunos problemas. Nos faltaba un poco de potencia en el auto, pero igual quedamos segundos. Arreglamos todo para la final y cuando salimos, empezamos a perder velocidad. No sabíamos qué había pasado. Cuando terminó la carrera y revisamos todo, vimos que se había roto el chasis. Empezamos medio complicados, pero vamos a hacer todo lo posible por lograr el título”.

El domingo, llegando la fecha 6 como líder del torneo, Díaz tenía el firme propósito de sumar los puntos necesarios para concretar el campeonato a su favor. En la clasifica obtuvo el sexto registro y en la pre final se vio aún más relegado. A pesar de estas circunstancias, los números seguían de su parte. En la carrera final supo mejorar al quinto lugar, desde donde lo recibió la bandera de cuadros, lo cual le otorgó el campeonato.

Con la alegría indescriptible que sólo se siente en esos momentos únicos, el flamante campeón argentino afirmó: “hoy en la warm up y la clasificación anduvimos bien. Clasificamos 6°. Hicimos un gran esfuerzo. En la pre final no pudimos avanzar y tuvimos algunos problemas en el auto. En la final hicimos todo lo que pudimos y terminamos 5°. Fue una carrera muy exigente y pudimos terminar como lo habíamos planeado. Habíamos largado 8° y terminamos con un 5° puesto. Estamos muy contentos. Pudimos hacer todo redondo y quedarnos con el título”.

Luego completó: “quiero agradecer a mis papás, que hacen un gran esfuerzo, siempre están al lado mío y me motivan, a mi equipo, a Gianlucca Pistore, al Pitu (Fernando) Janson y a todos los sponsors que me dan una mano en mi carrera deportiva para alcanzar estos resultados: FOMICRUZ SE, Transporte JC Morrison, Frigorífico Montecarlo, Taqsa Marga, Patagonia Propiedades, HMB Logística, Servicios M&M Automotores, Supermercado Mini Market, Bubba Pinturas, estaciones de servicio Las Olas, Belfast Pub, Marito Competición, Cerveza Kalu, Wracing, RT Seguridad, Grúas El Patagónico, AL Carteles, AJV Tratamiento Vehicular, Automotores Patagonia, Metalúrgica Carlos Ripoll, Power Films Polarizados, Gobierno de Santa Cruz, a la gente del kartódromo Islas Malvinas, Radio Bangkok 103.5 y a todos los amigos de Gallegos que siempre me alientan”.

Díaz completó en este último compromiso la gran labor que comenzó a forjar a lo largo del año. En esta temporada ha conseguido tres victorias entre las seis carreras finales disputadas, prevaleciendo en la clase Pre Junior, para quedarse con el título en el certamen más prestigioso a nivel nacional. Luego del receso estival, estará retornando a la pista para encarar los nuevos proyectos de 2020, en los que intentará obtener resultados tan destacados como lo ha hecho en este ciclo que culmina entre los máximos referentes del karting nacional. (Fuente: E-Kart)