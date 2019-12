Thiago Díaz: “Ni yo todavía me creo que sea campeón”

Con 13 años, Thiago Díaz se coronó campeón argentino de karting. De seis fechas, ganó tres y luego de un complejo fin de semana se pudo adjudicar el título de la categoría Pre Junior. En los estudios de LU12 AM 680, e campeón y su padre compartieron la vivencia única de ser el mejor del país.

Desde el sur de Santa Cruz, desde hace dos años llegó Thiago Díaz a los circuitos del Campeonato Argentino de Karting.

Son los pilotos y sus familias quienes saben lo que realmente cuesta competir, los costos de la máquina, lo que duele cada vez que el kart se rompe, el desgaste de cada viaje y cómo se siente esa sed de que las cosas salgan bien cuando se gira contra lo más selecto de todo el país. Llegar a los circuitos como lo han hecho los hermanos Bruno y Samuel Romano, Thiago Levati, Alex Barría, entre muchos otros no es menor, detrás hay pasión, esfuerzo y entrega.

Julio “Chocho” Díaz no pudo contener el llanto cuando el domingo pasado, su hijo Thiago (13) se coronó campeón argentino de karting en divisional Pre Junior.

El piloto riogalleguense llegaba al tercer y último evento del año a doble fecha, como se estipuló para esta temporada, liderando la categoría luego de haber ganado tres pruebas. Pero obtener el título no fue sencillo, el sábado y el domingo fueron días de tensión cuando en el Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires” en CABA, las cosas no salían.

El sábado, Thiago anduvo bien en las pruebas libres y en la clasificación pero la largada fue complicada en la prefinal. Ya en la final, hubo recargas y largó tercer para finalizar cuarto. “Cinco punto menos teníamos pero estábamos ahí”, relató el piloto en “Música de Motores” que se emite por LU12 AM 680.

Los problemas que el karting había tenido eran porque el chasis se había partido en tres, contrarreloj lo soldaron y confiaron en que el domingo saliera todo bien.

“Fue difícil el sábado y muy difícil el domingo, estábamos medios entregados por la posición que largaba Thiago, los que peleaban el campeonato largaban adelante nuestro. Si sucedían algunas cositas se nos escapaba el campeonato de las manos, por suerte se pudo avanzar y como le dijo el jefe de equipo “corré con el corazón, hoy vas a tener que correr más que una carrera de karting”, relató Julio “Chocho” Díaz, el padre de Thiago.

Thiago se consagró campeón nacional de Karting y visitó los estudios de LU12.

Es que en la jornada dominical, las gomas no estaban muy bien, en la clasificación alcanzó la sexta colocación y en la prefinal quedó relegado al octavo puesto. En la carrera decisiva, un empujón lo ubicaba onceavp. “Empecé a remontar, fui dando todo y llegué al quinto puesto”, contó el piloto. Por diferencia de cinco puntos, el título fue suyo.

“Todavía no he caído de lo que hemos logrado con el equipo, con Thiago, la familia, la gente que nos ayuda, pensamos que era imposible”, manifestó el padre del campeón. “Ni yo todavía me creo que sea campeón”, admitió el piloto que hoy es el mejor del país.

Cerrando, Díaz agradeció “a mi familia, a mi esposa, que es la que banca todo esto. A los sponsors, son un montón, un montón de gente nos apoya. Gente de los medios, fundamental el apoyo de La Opinión Austral, cada vez que tire que Thiago va a probar a Buenos Aires, lo ponen en el diario, lo ponen en la radio. Desde el primer viaje a Buenos Aires tengo una carpeta armada únicamente del diario La Opinión Austral, desde que empezamos hasta ahora. A la familia Ojeda, a Marito Competición, comenzamos el Stihl con la familia Paris, aprendió bastante de Agustín y se terminó con Martin, con Héctor. A la familia Romano, Samu y Bruno, los chicos saben un montón, la tenían re clara y se acortó mucho el camino por los profesores que tuvo. No le quito mérito a él pero tuvimos la suerte y la dicha de que estuvimos siempre rodeados de gente que ya había pasado por lugares difíciles y nos acortaron mucho el camino”.