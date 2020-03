El piloto de Río Gallegos y campeón argentino de karting 2019, Thiago Díaz, peleó el podio en Buenos Aires en el arranque de la temporada. Finalizó cuarto en la primera fecha del RMC Buenos Aires que se corrió el fin de semana pasado.

El inicio de la temporada 2020 para el riogalleguense Thiago Díaz junto a RMC Buenos Aires, tuvo lugar en el kartódromo de Zárate, el fin de semana pasado. En la oportunidad integró el extenso y competitivo lote de pilotos de la clase Junior Max, en donde se perfiló como uno de los candidatos al triunfo desde los mismos entrenamientos.

Con un intenso calor en todo el fin de semana, la clasificación del sábado le permitió obtener el tercer registro del nutrido pelotón para partir desde ese lugar en cada una de las tres mangas. En las dos baterías disputadas el sábado, el clasificador oficial lo ubicó conservando su condición de partida. Con estos buenos resultados parciales completó la actividad de la primera jornada.

En la mañana del domingo, la última de las mangas lo dejó ubicado en el sexto lugar. Con estos resultados, partió en la decisiva junto al lote de punteros y se prendió en la disputa por los escalones del podio. Así se mantuvo a lo largo de toda la competencia e intercambiando posiciones entre los cinco de adelante, cumplió otra gran labor en pista. Insistente hasta el cierre mismo de la apretada definición, quedó a un paso del podio, completando la competencia en el cuarto lugar. Así sumó desde esta primera presentación importantes unidades para arrancar bien arriba en el certamen.

Al completar la meritoria tarea del fin de semana, explicó “hicimos todo lo posible. Salimos a dar todo con lo que teníamos. Teníamos para pelear por los tres primeros lugares, pero el motor se nos cayó un poco de ayer a hoy. Esperemos que la siguiente fecha podamos ir más para adelante y tratar de mejorar todo para seguir dando una buena competencia”.

Luego agradeció “quiero dar inmensas gracias a mis sponsors y amigos que me siguen apoyando. Su acompañamiento incondicional hace que sigamos compitiendo en este difícil deporte y sin ellos, no serían posibles los resultados que conseguimos. Quiero agradecer a: Transporte JC Morrison, Taqsa Marga, Frigorífico Monte Carlo, RT Seguridad, “Las Olas” Estaciones de Servicios, Yamaha South, Patagonia Propiedades, Bulonería Ganix, Automotores Patagonia, Grúas El Patagónico, Belfast Pub, Minimarket, Cerveza Kalu, RFC, Tomrel, Bubba Pinturas, On Transportes y Servicios, M&M Automotores, Wracing, Ramírez Inmobiliaria, Carlos Ripoll, Vice Presidencia de la Nación, Gobierno de Santa Cruz, y FOMICRUZ S.E. También quiero dar gracias totales a los medios que le dan difusión a los deportistas que representamos a Santa Cruz”.

Con los resultados conseguidos en esta primera presentación de la temporada junto RMC Buenos Aires, el campeón argentino 2019, Thiago Díaz se establece en el cuarto lugar de la tabla de la Junior Max, con 58 puntos. Su próxima presentación por este torneo y por un lugar para integrar la delegación argentina en el evento mundialista de noviembre en Bahrein, será el fin de semana del 28 y 29 de marzo, en el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires. (Fuente: E-Kart)