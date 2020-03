En diálogo con LOA, el Presidente del Atlético Boxing Club “Tito” Velásquez, señaló que debido a las distintas restricciones que han tomado desde la Asociación del Fútbol Argentino , respecto a la propagación del coronavirus, el partido del domingo ante Camioneros se jugará sin público.

“Sin gente no hay recaudación”

El problema según remarcó el Presidente del Boxing Club, es que al jugar sin público, no se pueden vender entradas. Por lo que, esos aranceles que se recaudan, entre otras cosas, se suele destinar a pagar los honorarios de los árbitros . “Pero hemos comenzado a buscar distintas medidas para juntar dicho dinero”, señaló el pope Albiverde.

Velásquez, dijo que, las instalaciones contarán con alcohol en gel, para el partido de este domingo. Tanto en los accesos de salida como de entrada.

Las prácticas deportivas no serán suspendidas

En cuanto al coronavirus, “Tito”, resaltó que, sus profesores están precavidos y con la información necesaria para evitar con el virus. No obstante, las disciplinas que se practican en el Boxing no serán suspendidas.