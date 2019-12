TN Clase 2: Gerónimo Núñez cierra un buen año

En su última presentación el piloto de Río Gallegos Gerónimo Núñez fue otro de los destacados protagonistas que tuvo el TN en Rosario, ocupando el tercer lugar.

Con este resultado demuestra que sigue creciendo. Un nuevo podio fortalece esta afirmación, y el Autódromo Juan Manuel Fangio fue el escenario donde el sureño dio un paso más hacia su ansiada primera victoria en el Turismo Nacional Clase 2.

Fue el primer piloto no comprendido entre los candidatos al título en poder medir posibilidades con quienes sí estaban disputando en pista y en la tabla las principales posiciones, y el tercer puesto en la competencia decisiva confirma que el protagonista está cerca de repetir su plusmarca anual del año pasado, en el que ocupó el cuarto lugar.

La palabra de Nuñez

“Con el equipo GR Competición logramos otro podio, estoy muy agradecido a ellos y a quienes permiten mi participación. La final fue atractiva, disputando los lugares con los tres candidatos al título, midiéndonos de igual a igual con ellos. Tuve dos veces la posibilidad de ser el segundo de la carrera, pero me retrasé por un pequeño error del cual todavía me lamento, pero el podio ha sido un resultado positivo para nosotros”, analizó el protagonista, quien cargará 20 kilos de hándicap de peso en el último fin de semana de la temporada para el Turismo Nacional Clase 2, en el autódromo San Nicolás Ciudad.

En demanda por completar su tercera temporada en el Turismo Nacional Clase 2, Gerónimo Núñez es uno de los candidatos en la disputa por el tercer puesto anual, por el cual también compiten Sebastián Pérez y Nicolás Posco. “Fue una carrera limpia, con poco margen en pista para todos, nos respetamos en todas las vueltas y surgieron lindas maniobras que sin dudas ayudaron a dar un gran espectáculo”. “Queremos continuar con este rendimiento, por eso será fundamental trabajar pronto con el simulador para conocer el circuito y tener referencias, porque en mi caso será la primera vez que voy a correr en San Nicolás”, reconoció.

“En un frenaje tuvimos un exceso y caímos al tercer lugar, el cual aporta muchos puntos aunque también un hándicap de lastre que no sabemos cómo repercutirá en el funcionamiento del auto en San Nicolás por no conocer el circuito, no obstante el trabajo que realiza el equipo de Gabriel Rodríguez es lo suficientemente efectivo para neutralizar eventuales problemas. Esperemos tener mejor resultado en la última fecha del año”, concluyó Gerónimo Núñez, cada vez más afirmado a los primeros puestos en la Clase 2. La última del año se corre el 8 de diciembre en San Nicolás.