Así lo contó Enrique Fonti, referente de los ex agentes de YPF, quien, en una charla con La Opinión Zona Norte, explicó cómo está la situación actual y cuáles son los pasos a seguir para quienes no aún no han percibido el beneficio de la Ley 27.133.

Tras varios años de lucha para ser reconocidos, en una visita a la redacción de LOZN, referente de ex agentes ypefianos, Enrique Fonti hizo un recorrido sobre estos años para poner en contexto cuáles fueron las situaciones que tuvieron que atravesar para hoy obtener el beneficio de la Ley 27.133, aprobada en el año 2015.

“Fuimos traicionados por un gremio, y al transcurrir el tiempo ningún gobierno nos reconoció. Porque nos están pagando migajas”, inició Fonti.

“Cuando se privatiza YPF quedamos desamparados, aparece un estudio de Buenos Aires del doctor Rubén Leto que nos pintó castillos en el aire. Pasaron más de 20 años y nunca vimos nada del Programa Propiedad Participada”, agregó.

Es que el doctor Leto, propuso hacer un juicio ya que la mayoría de los trabajadores estaban mal liquidados. “Se hizo el juicio y nunca, hasta hace tres o cuatro años, tuvimos noticias de este estudio. Muchos pensaron que Leto había fallecido. Pero tuve contacto con él y le dije porque no daba la cara, pero siempre me contestó con evasivas. Esto es algo que ya no tiene retorno y pudimos salir adelante”, aseveró.

Sanción

En el año 2015 se aprobó la Ley 27.133, luego de que varias personas pelearon durante 12 años para se apruebe. “Sabemos que el día que alguien haga una nueva ley, varios ya no vamos a estar presentes”, dijo Fonti.

“Le informamos a la gente y le dijimos que había una cierta cantidad de bonos, cuando en realidad, queríamos que se pagara en pesos. Cuando hacen la ley, dijeron eran 956 acciones para cada uno”, explicó Fonti sin brindar detalles de montos.

Trámite

La ley, consta de tres puntos primordiales: “primero desistir del juicio, segundo firmar un formulario donde el agente cede al Estado todo lo del Programa Propiedad Participada para que paguen una sola vez. Y el tercer punto de esta ley, es que incluye a viudas e hijos de los ypefianos, porque en el país sabemos que muchos agentes ya fallecieron”.

En Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos hay muchos ex ypefianos que ya cobraron y más personas están vías de cobrar. “Estamos contentos por la respuesta que nos está dando el estudio de la doctora Sandra Partenio, que nos brindó ayuda”.

Fonti resaltó, además que “todos los ex ypefianos tiene el derecho de cobrar por esta ley, siempre y cuando haga el trámite”.

La mayoría de las familias que percibieron el dinero, pudo comprarse su auto, casas e incluso “, la plata circula acá en Caleta y es muy bueno para el comercio por el poco poder adquisitivo que hay en la ciudad”, cerró el referente.

Quienes deseen obtener más información, pueden acercarse a la oficina ubicada en la calle Deocarets del barrio Parque al lado del Centro de Jubilados Alegría de Vivir, de lunes a lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas.