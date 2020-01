Los horarios de los vuelos regulares que conectarán Perito Moreno, Comodoro Rivadavia y San Julián. El Gobierno finalizó los trabajos en la pista del aeropuerto. También, de cara a la conmemoración de los 500 años de la primera misa, hubo trabajos en el camino costero.

A partir de febrero, Líneas Aéreas del Estado (LADE) comenzará con sus vuelos regulares conectando Perito Moreno, Comodoro Rivadavia y San Julián.

Esto lo anunció el Ejecutivo Municipal de Perito Moreno, en cuyo comunicado destacan que es “un gran avance de conectividad para todos”.

En cuanto a los horarios, informaron que están los vuelos de los días martes:

Desde Comodoro Rivadavia sale 09:25 AM, arribando a Perito Moreno a las 10:15 AM. Luego sale desde Perito Moreno a las 10:55 AM, arribando a Puerto Julián a las 11:55 AM.

También están los horarios de los días jueves, los mismos son los siguientes: sale desde Comodoro Rivadavia a las 09:25 AM, arribando a Puerto San Julián a las 10:25 AM. Desde Puerto San Julián sale a las 11:05 AM, arribando a Perito Moreno a las 12:05 PM.

Luego está el vuelo directo entre Perito Moreno y Comodoro Rivadavia, que saldrá todos los jueves a las 12:45 horas, arribando a las 13:35 a Comodoro.

Para más información, los pasajeros podrán dirigirse a pasaje Eva Perón 1149 en Perito Moreno, o comunicarse a los teléfonos 2963-432055 / 2974-172555 o 0810-08105233, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, y también se puede visitar el sitio web oficial www.lade.com.ar.

De cara a esta importante fecha, el Gobierno Provincial, a través de la Administración General de Vialidad Provincial y la Municipalidad de San Julián, llevó adelante tareas conjuntas para la demarcación de la pista. También se trabajó en el camino costero.

Con este fin, personal del área de Supervisión Señalización finalizó las tareas de demarcación horizontal del aeropuerto local.

Asimismo, se realizó la mejora de camino del circuito costero, propiciando el desarrollo turístico y económico de la zona, en el marco del primer encuentro diocesano pro conmemoración de los 500 años de la primera misa en territorio argentino que se llevará a cabo en marzo y abril de 2020.