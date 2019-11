Torneo de pesca solidario para ayudar a la pequeña Nicole

Para el sábado 7 de diciembre, el club de pesca Río Gallegos organiza un torneo solidario en beneficio de Nicole Varela, que necesita ser derivada a Buenos Aires para un trasplante de riñón. Ángel Venegas dio detalles de la actividad a la que esperan buena cantidad de participantes.

Nicole Varela tiene 13 años y se encuentra a la espera de un trasplante de riñón urgente, luego de que le diagnosticaran Insuficiencia Renal (Hipoplasia Renal Bilateral). Ahora está esperando la derivación para viajar a Buenos Aires, adonde deberá trasladarse en dos semanas debido a que su situación ha empeorado en el último tramo.

Para colaborar con la causa, el próximo sábado 7 de diciembre se llevará a cabo un Torneo de Pesca Solidario, con el fin de reunir fondos para cubrir los gastos que implica la derivación de Nicole.

La competencia se hará de 13 a 18 horas.

La competencia se realizará en la zona del club CeMA en la ría, a partir de las 13:00 y hasta las 18:00. Habrá premios de trofeos para los tres primeros puestos.

Quienes estén interesados en participar de este evento solidario, pueden inscribirse por un costo de $ 100.- al número 2966-479553.

‘Pecos’ Venegas

En declaraciones al programa “En El Tintero” por Radio LU12 AM680, Angel ‘Pecos’ Venegas comentó: “tendremos trofeos para los 3 primeros puestos y todo lo recaudado se le va a entregar a la familia que está pasando por este difícil momento”.

Consultado sobre quiénes pueden participar, sostuvo: “las puertas están abiertas para todos. Sabemos que la comunidad es muy solidaria, me han llamado muchos que no pescan, pero van a ir para aportar su granito de arena. Pagan la inscripción pero no van a participar. Van a mirar y acompañar”.

Con respecto a cómo surgió la inquietud comentó: “todo fue porque nos ofrecieron los numeritos que están vendiendo de un bono contribución para solventar los gastos en Buenos Aires, porque la derivan de urgencia al hospital pediátrico. Hablé con la comisión y propusimos hacer un torneo solidario y aprovechamos para invitar a la comunidad. Hablé con el papá, se puso contento a pesar de lo que están pasando, nos pusimos de acuerdo y lo largamos en las redes sociales”.

Para finalizar comentó: “todos los que se quieran acercar a colaborar, los inscribimos y pueden acompañarnos. También se sumó Juan Carlos Godoy, un músico de Gallegos que con su hijo cantan folclore y van a estar ese día para interpretar unos temas”.

Dijo que la idea es que se acerquen, tomen mate y colaboren con la familia Varela.

“Tengo muy buenas expectativas porque es mucha la gente que quiere colaborar y los invito a todos a compartir” concluyó.