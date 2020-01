En una nueva asamblea realizada en el hospital, los trabajadores y trabajadoras le recriminaron a los directores del Samic que den un paso al costado. Todavía no cobraron sus sueldos. UPCN está de paro y ATE seguiría el mismo rumbo.

“Hace mucho más de un año que estamos en emergencia, es una vergüenza” le gritó ayer una médica al director Charquero, en medio de una asamblea donde consiguieron que algunos integrantes de la administración del hospital de alta complejidad de El Calafate salieran a dar respuestas.

El interventor Ortiz Maldonado sigue sin aparecer por la institución, que no pisa desde hace un mes largo, y se desconoce si acaso hizo los trámites para que se depositen los sueldos del mes de diciembre.

Por esta situación el gremio de UPCN ya se largó este jueves al paro por tiempo indeterminado y ATE, que venía de dos días de huelgas por los aguinaldos, no descarta sumarse.

Los médicos y demás profesionales de la salud se mostraron nuevamente indignados con las declaraciones del interventor macrista, que tiempo atrás dijo que el Samic tenía problemas porque atravesaba una ‘crisis de crecimiento’ cuando en realidad “es sanitaria”, aseguraron ellos.

La respuesta de Charquero, que tomó la voz cantante de la Intervención, fue que ellos presentaron las renuncias hace dos meses, pero que es Nación la que todavía no se las acepta.

“Llamalos y deciles que acá la gente no da más, no sólo porque no cobra, sino porque si le pasa algo se muere, no hay terapia infantil, insumos. No es un tema de no cobrar”, le insistieron, al tiempo que le reclamaron que se ponga “en la vereda que corresponde”.