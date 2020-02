Deportistas de Santa Cruz continúan con los exhaustivos trabajos de preselección en el CeNARD. Sergio Saade, entrenador de El Chaltén, destacó el trabajo que realizan. Nadie tiene el puesto asegurado y todos dejan el alma en cada segundo en cancha. Los técnicos Ferrara y Lanzano buscan a los mejores.

En contacto con LOA, Sergio Saade, instructor y jugador del Club Social y Deportivo El Chaltén que fue convocado para colaborar con el trabajo de la preselección de hockey pista indoor, dio detalles de lo que vienen haciendo y sobre el rendimiento de los deportistas santacruceños: “Comenzamos el lunes con el tema de acomodarnos en los alojamientos.

Sergio Saade colabora y aprende como todos. FOTO: CRÓNICA BS. AS.

Fernando Ferrara y Mássimo Lanzano estaban en el albergue del CeNARD, controlando y corroborando de que estemos todos bien atendidos. Almorzamos en el CeNARD, comida sana, instalaciones de primera. A las 14:00 tuvimos la charla de bienvenida y explicaron cómo iba a ser la concentración. La tuvimos al aire libre porque hacía mucho calor y porque en ese momento no disponían de un lugar y les cedieron una cancha de pelota-paleta, más estrecha, rectangular, no era más larga que la de El Chaltén y las baldosas no estaban bien sujetas, por lo que la bocha se levantaba, pero era eso o no hacer nada”.

El instructor continuó comentando que hay profesores a cargo de la entrada en calor de los jugadores por grupos. Hasta ahora, Sergio se ha dedicado a trabajar dentro del gimnasio haciendo correcciones junto con Fabián y Cristian, los otros técnicos convocados por los seleccionadores. “Ayudamos a los jugadores cuando no entienden un ejercicio, se lo volvemos a explicar, en gestos técnicos, metemos ‘bocado’. Colaboramos permanentemente. El segundo día tuve la oportunidad de que me den la segunda hora con los seleccionados, me dijeron que los haga jugar un partido y que ponga acento en el gesto defensivo de bloqueo. Me siento re útil. No hay competencia entre los entrenadores que fuimos convocados para trabajar con los dos designados por la ‘confe’. Somos re compañeros. Nos hablamos y nos consultamos permanentemente, de hecho compartimos habitación, estamos atentos a que no falte agua o cualquier otro suministro. Ayudamos en lo que podemos. Si bien el entrenador Bugalo se queda haciendo la práctica de arqueros, siempre después de que termina lo acompaño, tiene la mejor onda. Hay un ambiente de compañerismo general que se disfruta”.



El trabajo físico es muy duro: “Los entrenadores buscan jugadores que tengan roce y rendimiento internacional. Es lo que se necesita para jugar en Estados Unidos, porque esa selección hizo una gira por Europa y ya tuvo varios amistosos y ahora está invitando equipos europeos para Lancaster”, sostuvo. Sergio no conoce la actualidad de Canadá y Trinidad y Tobago, pero sabe que será durísimo en el caso de los varones. En cuanto a las damas, comentó que serán 6 equipos y el panorama es más amplio. “Acá las prácticas son de entrenamiento integral. No hay pausa durante una hora y media, a lo sumo 30 segundos o un minuto en dos o tres momentos. Todos terminan exhaustos por el trabajo físico y el calor. La mayoría son de la Patagonia”.

Los jugadores santacruceños

A continuación, dio su apreciación de los jugadores santacruceños, reconoció que varios no tuvieron buenos inicios, pero de a poco fueron adquiriendo el ritmo vertiginoso que piden los técnicos: “Laura Gómez de Pico Truncado anda muy bien; Agustina Obando y Valentina Graves arrancaron un poco flojitas, pero levantaron bastante, jugaron y me tocó dirigirlas; la otra nena de Pico Truncado del Club Andino tocó muy bien; Mateo Morel, que es el más chiquito de todos, tiene subidas y bajadas, pero es normal porque tiene apenas 16 años”, detalló.

“Los chicos se están pegando contra la pared, primero por el esfuerzo físico y segundo porque acá la orden es: recibir, escapar y tocar, por más que tengas espacio para correr con la pelota, no tienen que hacerlo. Los técnicos piden otra cosa, son muy objetivos, piden ataques sobre el pie izquierdo permanentemente, piden generar el dos contra uno, el tres contra dos. Saben que algunos tienen la habilidad de pasar sobre todos, pero no quieren eso, están buscando un sistema grupal. Muchos están acostumbrados a jugar en sus clubes en forma individual o a que el equipo dependa de ellos, y acá eso no sirve”.



Por todos estos puntos es que reconoce que se trata de un trabajo de adaptación al clima y al sistema de juego. Exigen que se cumpla la táctica estipulada. “Nadie tiene el puesto asegurado. De este grupo quedarán 18, que en realidad son 15 porque hay 3 en Europa que vienen a sumarse al equipo. Antes de terminar y volver, nos vamos a reunir y resolver quiénes serán nuevamente convocados. El resto deberá quedarse y entrenar como lo hizo acá, hasta lograr el nivel que saben que exige el cuerpo técnico”. Queden o no seleccionados, para todo el grupo no dejará de ser una experiencia inolvidable y, si convocan a una jugadora o un jugador, Santa Cruz en pleno deberá sentir orgullo.