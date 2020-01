Tras el incendio de su casa, una familia pide ayuda a la comunidad

Emilce es mamá de cuatro hijos, uno de ellos con discapacidad. Días atrás su hogar se prendió fuego y perdieron prácticamente todo, pero lo más importante es que la estructura de su vivienda quedó destruida. Por ello apelan a la solidaridad de los vecinos y, en diálogo con La Opinión Austral, contaron lo que necesitan y cómo ponerse en contacto con ellos.

Durante la madrugada del pasado domingo, una familia del barrio 56 Viviendas sufrió el incendio de su hogar. Si bien aún están pendientes los resultados de las pericias que realizó Bomberos, demoradas por los feriados, creen que el causante del siniestro habría sido un cortocircuito.

Asi quedó la casa tras el incendio.

El fuego se originó en una ampliación de la vivienda, que era utilizada como comedor y donde la familia, conformada por Emilce y sus cuatro hijos (uno de ellos con hipoacusia bilateral con trastorno en el desarrollo de la comunicación), tenía la despensa con todos los alimentos, la ropa, bicicletas, electrodomésticos, mesa, sillas e incluso los documentos de la madre, del niño más pequeño y del auto, entre otras cosas.

Si bien el incendio no avanzó al resto de la propiedad, el humo contaminó todo. “Por suerte, yo todavía no me había acostado a dormir y sentí una fuerte explosión. Cuando quise abrir la puerta de la cocina, no pude, estaba trabada, me dijeron que si hubiera logrado abrirla, hubiera sido una tragedia”, relató Emilce a LOA.

Debido al siniestro, las paredes y puertas que dan al exterior se rompieron, por ello y ante el temor de que ingresaran a robar lo poco que les quedaba, la familia continúa viviendo en la casa, con los olores y cenizas de todo lo que ardió. “Por suerte, el sábado la gente de Abordaje Territorial, del Ministerio de Desarrollo, nos trajo una puerta, pero estamos necesitando arreglar la casa, es muy difícil vivir así”.

Lo que necesitan con más urgencia es pintura y chapas para poder arreglar las paredes, aunque también quedaron destruidos el portón de la casa, el baño y “para mí es imposible económicamente volver a edificar la estructura, porque yo soy pensionada, pero es necesario acondicionar la casa para que podamos seguir viviendo ahí”, explicó la mamá.

“Gracias a Dios, tenemos buenos vecinos que han colaborado con nosotros, también nos trajeron víveres gracias a las publicaciones de amigos en las redes sociales, eso nos ayudó porque en el incendio perdí además mi cartera, con toda la plata que había cobrado”, lamentó Emilce.

Quienes deseen colaborar con la familia, pueden ponerse en contacto con Enrique Mansilla al teléfono 02966-15228049.