Este domingo, durante el primer izamiento dominical de febrero, finalmente se estrenó una nueva bandera argentina en el mástil mayor de Río Gallegos, tras la polémica del “parche” con el que había aparecido el pasado 27 de enero y que fue primicia de LOA gracias a una fotógrafa del medio, Mirta Velásquez.

La adquisición de una nueva bandera ya había sido anunciada por el director general de Ceremonial y Enlace Institucional del Municipio, Jorge Eduardo Avilez, a este medio.

En dicha ocasión, y mediante un escrito, también explicó con lujo de detalles como se había producido la rotura del símbolo patrio.

Minutos antes del izamiento de la nueva bandera. FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ

La bandera “parchada” no sólo generó revuelo e indignación en las redes sociales, sino que también llegó a los oídos del ex director del Monumento a la Bandera en Rosario, quien expresó: “He visto casos, pero no tan groseros como este, el problema es que el parche está mal hecho”.

Incluso la noticia llegó a los medios nacionales, pero en forma de “fake news” que indicaban que la bandera pertenecía a una escuela provincial de la ciudad, y apuntaban contra el gobierno de Alicia Kirchner.