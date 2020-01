Díaz, Parada y Lefrancovich, tres conocidos malvivientes de nuestra ciudad capital, fueron detenidos por la Policía sindicados de haber ingresado en la casa del dueño de una estación de servicio y apoderado de una importante cantidad de dinero y joyas. En allanamientos, la DDI no encontró la plata. De igual manera, se presume que habrían escondido el botín en otro lado.

En la jornada de ayer se realizaron dos allanamientos en viviendas del barrio Belgrano de Río Gallegos, en busca de elementos que fueron robados hace unos días de una vivienda ubicada en el barrio Jardín de nuestra ciudad capital donde personas, hasta el momento no identificadas, se alzaron con un importante botín.

Todo comenzó el 26 de diciembre cuando un empresario que tiene estaciones de servicio en la ciudad capital llegó a su casa y presumió que alguien había ingresado. Como no notó faltantes, decidió no radicar la denuncia correspondiente.

El empresario cuenta con horarios complicados y su trabajo lo obliga a ausentarse durante varios días de su vivienda. No fue hasta el seis de enero cuando dio cuenta del robo que sufrió su morada y notó que le faltaba una importante cantidad de dinero en efectivo (entre pesos, dólares y reales) y relojes de alto valor.

Tras la desagradable noticia, el hombre decidió radicar la denuncia en la Seccional Primera y comenzaron las primeras averiguaciones para poder esclarecer el delito. Lamentablemente, el hombre no cuenta con cámaras de seguridad en su vivienda, pero eso no fue impedimento para que la Policía individualizara a los ladrones.

Uno fue realizado en la casa de Díaz, en Caseros al 500 y el restante en la casa de Parada en Junín al 700. Fotos: (José Silva).

En ese momento entró en la escena el personal de la Dirección de Investigaciones (DDI) de la ciudad capital. Tras un exhaustivo trabajo de revisión de cámaras de seguridad de vecinos de la zona, se pudo acreditar el auto en el que se movilizaban los delincuentes: un Chevrolet Sonic color gris que abordaron tras cometer el ilícito.

Las averiguaciones continuaron y finalmente se pudo dar con los sospechosos del crimen: se trataba de Díaz, Parada y Lefrancovich, unos conocidos delincuentes del barrio Belgrano que se han visto involucrados en diferentes delitos y por los que, en el pasado, sus casas han sido allanadas.

Con toda la data con la que contaba la Policía, se solicitó al Juzgado interviniente una serie de medidas con el fin de esclarecer el robo: la requisa vehicular en el auto en el que se movilizaban y las órdenes de allanamiento que se efectuarían en los domicilios de los señalados como autores.

Las detenciones

Cerca de las cuatro de la tarde de ayer, en inmediaciones de la estación de servicio ubicada en la esquina de las calles Gregores y Liniers de la ciudad capital, la Policía procedió a interceptar al Sonic en el que se movilizaban Parada y Lefrancovich. Ellos fueron reducidos, esposados y trasladados a la Seccional Primera.

Uno de los tantos allanamientos que la Policía realizó en distintos puntos de nuestra ciudad.



Casi en paralelo, en un gran despliegue de la Policía, se efectuaron los allanamientos en las viviendas, uno fue realizado en la casa de Díaz, en Caseros al 500 y el restante en la casa de Parada en Junín al 700. En la primera vivienda se encontró a Díaz y fue trasladado a la Primera.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral indicaron que los resultados fueron positivos pese a que, hasta el momento, el botín no apareció. Se secuestró el móvil que ellos utilizaban y se encontraron prendas de vestir similares a las que utilizaron los malvivientes a la hora de cometer el robo.

Al cierre de esta edición los allanamientos continuaban, aunque se presumía que el dinero no sería hallado, ya que estaría escondido en otro lugar. Asimismo, los sospechosos continuaban demorados.