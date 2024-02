Advierten sobre prestadores y guías no habilitados que ofrecen servicios turísticos en Bariloche

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH) advirtió anoche sobre la presencia de personas particulares que ofrecen excursiones lacustres y guiadas de montaña sin estar habilitados, por lo que no cuentan con "seguro ni amparo legal" ante accidentes o reclamos.

En el caso de los paseos por los lagos, estas irregularidades incluyen servicios con embarcaciones que no están habilitadas y "catering con fuego en áreas prohibidas", denunció el organismo en un comunicado.

También se han detectado personas que "se presentan como guías de trekking de montaña y en algunos casos se trata de influencers que tienen páginas en la que brindan información, muchas veces desacertada" sobre esta actividad en Bariloche y en el Área Protegida, agregó PNNH.

El principal riesgo de este tipo de situaciones es la seguridad de quienes contratan estos servicios, destacó Parques, y recordó que los prestadores y guías debidamente habilitados cuentan con seguros que cubren a quienes los contratan.

"Los NO habilitados no tienen seguros ni amparo legal y quienes contratan su servicio se encuentran desprotegidos ante un posible incidente o reclamo", precisó.

Asimismo, estos prestadores en infracción no mantienen comunicación por radio con el Centro de Comunicaciones del Parque Nacional ni activan, "para no exponerse", el protocolo de emergencia o de búsqueda y rescate en caso de necesidad.

Para tramitar la habilitación "se tiene que demostrar y certificar conocimientos de Primeros Auxilios en zonas agrestes y capacitarse para observar y detectar riesgos inherentes a la actividad que desarrollan, sabiendo prevenir incidentes y cómo actuar en caso de que ocurran", subrayó el organismo.

A quienes contraten este tipo de servicios turísticos Parques recomendó solicitar a los prestadores su credencial actualizada (debe decir 2024), mientras que en el caso de las excursiones lacustres las embarcaciones deben tener el calco autoadhesivo correspondiente al año en curso. (Télam)