Al ritmo del carnavalito, lanzaron la temporada turística de Humahuaca

La música autóctona, el canto, el baile y la alegría de los diablos del Carnaval, integran la agenda de espectáculos que ofrece Humahuaca desde este fin de semana, y que impulsan la temporada turística de verano 2024 que fue lanzada este jueves en San Salvador de Jujuy.

Diversos artistas de la región, entre ellos una cuadrilla de copleras y niños adoradores, anticiparon la propuesta del Alborozo Humahuaqueño en el anfiteatro de la Plaza de los Inmigrantes.

"El sincretismo que tiene nuestro pueblo es único y es muy fuerte con la cultura, el carnaval y las fiestas religiosas. El humahuaqueño lo vive y transmite a través de sus eventos hacia toda la gente que nos visita", indicó a Télam el director de Turismo de la municipalidad de Humahuaca Alexis Bolívar.

"Buscamos que el visitante no solo sea un espectador sino ser parte de ese paisaje cultural", añadió.

En ese marco, invitaron a los jujeños y turistas a visitar la histórica ciudad y localidades rurales para vivenciar las tradiciones, experimentar la cultura y degustar los platos típicos.

"Aquellos que todavía no han decidido dónde pasar sus vacaciones, deseamos que elijan Humahuaca que los recibirá con propuestas gastronómicas, hoteleras y de transporte para realizar circuitos hacia las comunidades", expresó Bolívar.

La visita a las Serranías del Hornocal y el turismo rural con caminatas, cabalgatas y recorridos a lugares arqueológicos despiertan el interés de los visitantes de la Quebrada de Humahuaca.

La ciudad de Humahuaca cuenta con 1.500 plazas hoteleras habilitadas sobre 12.700 disponibles en toda la provincia, en una oferta que incluye la parte rural, que según el funcionario, "ha ido in crescendo porque nos interesa su desarrollo", como las comunidades de Hornaditas, Ocumazo, Pucara y Rodero.

Turistas brasileños, franceses, alemanes, españoles y estadounidenses, visitan año a año Humahuaca, y a nivel nacional, los visitantes llegan desde de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y las provincias del Litoral.

Durante la presentación se invitó para este sábado al XV Encuentro del Ovino y la Copla en la localidad de Ronque, y para el 6 de enero al Encuentro de Pesebres en la ciudad de Humahuaca con niños que danzan y cantan los villancicos ante la imagen del niño Dios.

En tanto que para el 13 se invitó al XXXVIII Festival de la Caja y de la Copla, en Rodero; para el 20 al XXII festival del Queso y la Cabra, en Chorrillos; y en febrero para el Carnaval, entre variados eventos culturales.

"Diseñamos un programa muy nutrido para que la gente en algún momento pueda acercarse, formar parte de nuestras actividades y sentirse un humahuaqueño más", afirmó por su parte la intendenta municipal Karina Paniagua de cara a temporada turística en marcha. (Télam)