Analizaron Turismo, Conectividad y Sustentabilidad de la industria aerocomercial en un Foro

El Turismo, la conectividad y la sustentabilidad en la industria aerocomercial, fueron los temas de un Foro que se llevó a cabo hoy en el Centro Cultural de la Embajada de España en Argentina y que contó con la participación de la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli, de la directora comercial de Iberia, Marina Colunga y de Marcelo Marchetti en representación de la Federación de agencias de viaje.

Tamburelli recordó lo difícil que fue superar la pandemia del Covid, “cuando otras áreas encargadas de la gestión de la pandemia, provocaban que no hubiera vuelos, y la ANAC trabajaba para que se mantuvieran los aviones en el aíre, para el traslado de medicamentos, insumos, para traslados sanitarios y para que los pilotos no perdieran la experiencia reciente”.

“Y esto tiene que ver con la sostenibilidad, porque uno habla de sustentabilidad lo vincula directamente al medio ambiente, y está bien, pero en la autoridad aeronáutica también lo consideramos como el desarrollo económico y social y en ese plano la conectividad en la pandemia, recuperando los vuelos y después de la pandemia, fue en lo que pusimos foco”, agregó.

Sostuvo luego la necesidad de “equilibrar esa mayor conectividad con la mayor cantidad de vuelos, que significan más emisión, más combustible. Esto es algo -dijo- que trasciende a la región y en ese sentido nos pusimos de acuerdo todos los organismos, como la OACI, las líneas aéreas reunidas en IATA. Y llegamos a un mismo compromiso de llegar a emisiones cero para el 2050”.

Definió como “un desafío muy difícil” lograr ese objetivo, pero adelantó que “hay maneras de hacerlo, como con la compensación de las emisiones y los cambios en infraestructura y operacionales, en el desarrollo de tecnologías nuevas para los aviones”, y en este sentido se preguntó si “tenemos una conciencia del costo que implica el cambio de tecnología. Estamos hablando de entre 10 mil y 30 mil millones de dólares, para el desarrollo de un avión, que tarda 10 años en hacerse”.

“Estamos hablando que el compromiso de sustentabilidad es un compromiso enorme y costo enorme a todos los actores del sector y el pilar que nos va a ayudar en más de la mitad de estas emisiones, en el 65 por ciento, que es el combustible sostenible (SAF)”, argumentó Tamburelli.

Y advirtió al respecto que, “no se logró la cantidad de combustible sostenible necesario para cumplir los objetivos, hoy hay una producción de 100 millones de litros de combustible y necesitaríamos 449 mil millones para lograr ese 65 por ciento de reducción que va a permitir llegar a la meta de la emisión cero”.

En tanto la Directora Comercial de Iberia indicó que, a ellos, como compañía aérea les toca “ejecutar las estrategias que se toman en distintos niveles” y reveló que el Grupo IAG, al que pertenece Iberia, si bien está alineado con los objetivos de IATA de emisión cero para el 2050, tiene, además, el objetivo de “contar para el 2030 con el 10 por ciento de los vuelos con combustible SAF”.

Señaló que, entre las acciones tendientes a la disminución de la emisión, han “renovado la flota, sacando de servicio a las aeronaves con emisiones más altas avanzamos en la digitalización y en la reducción de plásticos no reutilizables y de los desperdicios en los vuelos”.

Remarcó que “en lo que hace a la conexión con América y en particular con Argentina, reafirmamos nuestro compromiso. Hoy tenemos dos vuelos diarios entre Madrid y Buenos Aires y pronto vamos a tener tres vuelos diarios durante tres días por semana”.

“Hemos -añadió- aportado a la economía de la comunidad en Argentina el año pasado, en la ruta entre Madrid y Buenos Aires, generando 12.500 puestos de trabajo, 10 toneladas de carga, 77 mil viajes de trabajo y un aporte al Producto Bruto Interno turístico de 200 millones de dólares”.

Detalló que “hace 77 años que volamos a la Argentina y estamos trabajando para seguir apostando por este destino para seguir aportando a las economías locales”.

Por su parte Marchetti destacó que “la pandemia fue un período muy comprometido para el Turismo” y sostuvo que en ese momento “fue fundamental el accionar del Gobierno a través del Ministerio de Turismo encabezado por Lammens, que garantizo el pago de los salarios y posibilitó la recuperación enorme posterior”.

Señaló como “relevante” la cantidad de pasajeros “que llegaron desde el exterior” y afirmó que “aún hay mucho para trabajar” y bregó en ese sentido por “el compromiso entre lo público y lo privado”, argumentando que sin eso “el crecimiento no es posible”.

El Foro fue organizado por la Agencia EFE en forma conjunta con Iberia y, además de los panelistas, contó con la presencia de la Embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez. (Télam)