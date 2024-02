Argentina presentará ocho pueblos rurales para competir en nueva edición de Best Tourism Villages

Ocho pueblos de la Argentina serán seleccionados para representar al país en la cuarta edición de la competencia Best Tourism Villages de ONU Turismo, anunció hoy la Subsecretaría de Turismo de la Nación.

“Esta iniciativa promueve la prosperidad y el bienestar rural, ya que busca valorizar y preservar los pueblos junto con sus paisajes, diversidad cultural y natural”, señaló la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez.

Además, la funcionaria agregó que "pone en valor los productos y estilos de vida comunitarios y fomenta el turismo como motor de desarrollo y bienestar con compromiso con la sostenibilidad”.

Impulsada por ONU Turismo, la iniciativa Best Tourism Villages busca distinguir pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, que preservan y promueven valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad.

La distinción también apunta a reconocer a pueblos que tengan “un claro compromiso con la sostenibilidad en todos sus aspectos: económico, social y ambiental, con el objetivo fundamental de hacer del turismo uno de los motores de transformación positiva, desarrollo rural y bienestar comunitario”.

Para participar en la iniciativa, ONU Turismo estableció tres requisitos básicos que deben cumplir los pueblos: contar con una baja densidad demográfica y un máximo de 15.000 habitantes; estar en un paisaje con actividades tradicionales como la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca; y compartir los valores y el estilo de vida turístico de la comunidad.

Los ocho candidatos que representarán a la Argentina serán seleccionados por la Subsecretaría de Turismo para luego ser evaluados por ONU Turismo, donde se decidirá sobre los ganadores a nivel internacional.

La evaluación de las precandidaturas presentadas por las provincias será realizada por un Comité de Expertos en base a una matriz diseñada específicamente para esta iniciativa.

Todas los destinos presentados deben contar con el aval de la provincia a la cual pertenecen y cada provincia puede proponer más de una precandidatura.

Por otra parte, los pueblos que no fueron seleccionados en otras convocatorias podrán solicitar apoyo para consolidar su postulación anterior.

En 2023, La Carolina, una localidad ubicada en el corazón de las Sierras Centrales de San Luis, recibió este reconocimiento internacional a los mejores pueblos turísticos del mundo.

La información para inscribirse en la competencia Best Tourism Villages está disponible en https://www.argentina.gob.ar/interior/turismo/convocatoria-onu-turismo. (Télam)