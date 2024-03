Bajo el lema: "Un Pascua de otro planeta", Puerto Madryn promete una semana a pura actividad

(Por Alejandro San Martín).-La Semana Santa es una fecha ansiada por los habitantes de Puerto Madryn y los miles de turistas que visitan para la época esa ciudad de la costa atlántica chubutense, donde además del tradicional Vía Crucis submarino -una celebración que trasciende lo particularmente religioso-, habrá un sinfín de actividades para realizar en los siete días que este año ofrece el calendario, para los que se ha elegido el lema: "Una Pascua de otro planeta".

Con el objetivo de comenzar a promocionar el evento, anoche se realizó su presentación en el Patio Santa Catalina, un histórico lugar ubicado en la calle San Martín 705 de la ciudad de Buenos Aires, que contó con la presencia del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, la secretaria de Turismo local, Cecilia Pavia, el presidente de la Federación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo, Andrés Deyá, y Leticia Benítez, por el sector privado de la ciudad chubutense.

Rodeados por arcos de la recova del patio colonial, donde no falta el tradicional aljibe, el sonido de las ballenas, la figura siempre empática de los pingüinos, las imágenes de orcas, delfines y lobitos de mar trajeron por unas horas el encanto de Puerto Madryn para recordar a los presentes todo lo que tiene para ofrecer esa ciudad patagónica en cuanto a turismo de naturaleza.

"Desde hace un tiempo que nos pusimos a pensar qué propuestas íbamos a ofrecer para Semana Santa, sabiendo que iban a ser casi siete días, y es ahí cuando surgió esta idea de 'Semana Madryn, Una Pascua de otro planeta', siguiendo un poco el camino del concepto Planeta Madryn, que presentamos el año pasado en el Planetario de Palermo", comenzó explicando la secretaria de Turismo, Cecilia Pavia.

Bajo ese paraguas de Planeta Madryn "en esta Semana Santa primero quiero destacar nuestro Vía Crucis submarino, que este año cumple su vigésima edición y que cuenta con la bendición del papa Francisco, donde muchos buzos trabajan en pos de revalorizar la actividad, como el bautismo submarino, algo que no podía ser de otra manera ya que somos la Capital Nacional del Buceo", resaltó.

"Este Vía Crucis submarino, acompañado con la iglesia, con toda la comunidad de Madryn, con su primera etapa terrestre por la ciudad para finalizar en el muelle Luis Piedra Buena, lugar donde muchos turistas y vecinos se acercan a ver esta cruz que se sumerge, que flota, y que realmente ofrece un momento muy especial, muy sentido, con mucho respeto, y muy acompañado", agregó Pavia.

Otras de las atracciones que tendrá este Semana Santa de Madryn es la Feria de Pescadores Artesanales, en la que familias que trabajan en el Golfo San José "en esta tarea durísima", valorizó la funcionaria, ofrecen productos increíbles como langostinos, vieras y mariscos, entre muchos otros, "tan frescos que por la mañana se recolectan y al mediodía ya están en cualquier parador o restaurante de la ciudad", detalló.

"Otra de las actividades que nos acompañan esta Semana Madryn -continuó- estarán centradas en el Ecocentro Pampa Azul, un lugar que ha sido recuperado por el municipio y se convirtió en algo muy importante para nuestra ciudad, con sus distintos atractivos".

También enumeró para esos siete días todo lo que ofrece la Península de Valdés, con su temporada de orcas, al que calificó como "animal tan fantástico como misterioso"; avistamiento de delfines; actividades de buceo; paseo entre pingüinos, entre muchas otras, sin olvidar la deliciosa gastronomía en cualquiera de los restaurantes de la costanera con inigualables vistas al mar.

"Quienes nos han visitado saben que Puerto Madryn es una ciudad muy segura, que estamos muy preparados para recibir a los turistas, que lo queremos hacer, y que los argentinos sepan que para esta escapada de pascua estamos repletos de actividades", subrayó.

Pavia destacó que Puerto Madryn "tiene conexiones aéreas, hay maneras de llegar en transporte terrestre, hay una amplia variedad de servicios en hotelería, en excursiones, servicios debidamente habilitados, de mucha calidad, con muchísimas experiencias del destino, por lo que desde este lugar ideal como es este hermoso monasterio, invitamos a todos a conocernos, y a quienes ya nos conocen, a revisitarnos".

Por su parte, el intendente de la ciudad, Gustavo Sastre, agradeció "a todo el sector privado que ha adoptado una medida que propusimos nosotros desde el Estado Municipal, que es poder obtener el 15% de descuento en hotelería, en excursiones, en gastronomía, para que los turistas también puedan ver reflejado el interés que nosotros tenemos para que nos visiten".

"Ceci hizo un gran resumen de lo que vamos a ofrecer en Semana Santa, pero más allá de todo este sinfín de actividades que van a poder disfrutar los turistas, también está la posibilidad de ofrecerles esa hermosa geografía natural que tenemos en nuestras costas, en nuestra comarca, y también, por supuesto, ver no un millón de guanacos, sino esas hermosas manadas de 600.000 guanacos que tenemos también en nuestra zona que se han hecho tan virales en estos días", dijo.

Fuera de ese guiño a la coyuntura, Sastre agregó además que los visitantes van a encontrar "una gran calidez humana que ha crecido últimamente gracias a todo el sector turístico y la llegada de visitantes de todos lados, por que el madrilense ha adoptado a esta industria tan importante como una de las más generosas que tenemos en nuestra región".

(Télam)