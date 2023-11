Comenzó la temporada de Cruceros que traerá a la Argentina más de 750 mil turistas

La temporada de cruceros comenzó hoy con la llegada al puerto de Buenos Aires de un buque de lujo estadounidense que durante el verano recorrerá las costas sudamericanas y autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación destacaron que esperan el arribo de más de 750 mil turistas hasta el otoño del año próximo en las distintas líneas marítimas que van a amarrar en las costas argentinas, lo que representa un crecimiento del 30% respecto a los números 2022-2023.

La apertura de la temporada se dio formalmente por iniciada con el arribo esta mañana del primer buque, el MS Zaandam de la empresa Holland America Line, dijeron fuentes de Transporte y estimaron que habrá más de 730 recaladas en los puertos de Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia, mientras la temporada finalizará el 30 de abril de 2024 con la visita del buque del Costa Favolosa.

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, sostuvo que “en esta temporada estamos batiendo un récord histórico, tanto de turistas que vienen a conocer el hermoso país que tenemos, como de cruceros que van a amarrar en nuestros puertos".

"Van a llegar más 730 de barcos con 750.000 turistas. Eso es un crecimiento del 30% respecto a la temporada anterior, que ya había sido récord”, anunció el ministro y destacó que "esto se logra trabajando codo a codo con el Ministerio de Turismo, con la Administración General de Puertos y con las provincias para que las navieras y los turistas tengan las mejores condiciones para visitar nuestro país”.

Y puntualizó: “Es nuestra obsesión poner al transporte al servicio del desarrollo económico de la Argentina y la industria de cruceros hace crecer a las economías regionales de una manera excepcional a través del comercio, de la gastronomía, de los servicios y de toda una cadena de abastecimiento que provee a esos barcos enormes de todo lo que necesitan para navegar”.

Transporte estimó que habrá un total de 733 recaladas (llegadas de cruceros a los puertos), distribuidos en 557 buques que arribarán a Ushuaia; 127 a Buenos Aires y 49 al chubutense de Puerto Madryn.

De esta manera, serán alrededor de 758 mil los pasajeros que desciendan en los tres puertos argentinos para visitar las ciudades y realizar actividades turísticas. Así, se espera que 433.417 turistas visiten Buenos Aires; cerca de 250.000 arriben a Ushuaia; y 75.190 pasajeros recorran Puerto Madryn.

Dichos números de la temporada de cruceros que inicia, arrojan significativas mejoras en comparación a la temporada anterior 2022/2023, ya que habrá un 30% más de turistas que visiten la Argentina vía cruceros y un aumento de las recaladas de un 8%. En esa oportunidad, la mayoría de los turistas provenían de Brasil, Argentina, y América del Norte.

Los principales itinerarios que se registran para los cruceros que pasan por Sudamérica son Argentina, Brasil y Uruguay (ruta hacia el norte); Argentina -Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia-, Chile y Antártida (ruta hacia el sur); y Chile, Antártida, Ushuaia, y Buenos Aires (ruta desde el sur).

Asimismo, habrá cruceros que llegarán por primera vez al país como mañana, con el arribo del Aidasol, el cual posee una capacidad de 2.194 pasajeros; el 10 de diciembre, el Azamara Quest, que puede transportar 694 personas; el 5 de enero, el Serenade Of The Seas (4980 pasajeros); y el 4 de febrero, Silver Nova (728 pasajeros). Con este movimiento, se estima que trabajen en todos los buques de la temporada más de 100 mil tripulantes.

En ese marco, en los últimos meses, se realizaron importantes obras en el puerto Ushuaia, ya que amplió en 104 metros el muelle comercial, lo que permite potenciar el crecimiento sostenido en la actividad portuaria y en particular de los cruceros que también ofrecen la posibilidad de conocer la Antártida.

Desde mediados de la década de los 90, se le asignó a la ciudad de Ushuaia la condición de “Puerta de Entrada marítima más activa hacia la Antártida”, dado que por allí transita cerca del 90% del tránsito marítimo de cruceros antárticos mundial. (Télam)