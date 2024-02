Córdoba cierra la segunda quincena con un crecimiento promedio del 13% respecto de la primera

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo (ACT), Darío Capitani, destacó que la provincia mediterránea cierra la segunda quincena del verano de enero con un crecimiento promedio del 13%, con respecto a la primera, a partir de los importantes festivales y otros eventos programados en los últimos 15 días.

El funcionario, de acuerdo a la información suministrada por la ACT, afirmó que “la segunda quincena de enero superó a la primera respecto a las visitas que tuvo la provincia en los distintos valles turísticos”, y en ese sentido detallo que la ocupación de plazas creció en un 13% aproximadamente.

Capitani también indicó que el sostenimiento y aumento de turistas en distintas plazas se vio “impulsado particularmente por los festivales y/o acontecimientos que tiene la provincia y por el buen clima”.

Además reafirmó que la modalidad que se mantiene es que “el turista de hoy viaja sin reservas y de acuerdo a la disponibilidad, precios y la cuestión meteorológica, define o no quedarse a pernoctar en algún lugar”.

En ese sentido especificó que en lo que va del verano el gasto promedio por persona está entre los $35.000 y $40.000 diarios y que las estadías son más cortas, ya que oscilan entre 3 y 4 días.

Por otra parte el funcionario provincial agradeció el esfuerzo a los distintos sectores que, “en el marco de la crisis que impera a lo largo y ancho del país”, se comprometen para “evitar que los aumentos” relacionados a los distintos rubros turísticos tengan un alto impacto para el turista.

Los resultados finales de enero aún se están procesando, no obstante los cálculos preliminares sostienen que en la segunda quincena el crecimiento es alrededor del 13%, con respecto a la primera que registró ocupación de entre el 70 y 80% en los principales destinos turísticos de Córdoba.

Durante el último fin de semana en Mar Chiquita (Valle de Ansenuza) la ocupación fue del 85%; en el Valle de Punilla el promedio en la ciudad de Villa Carlos Paz fue del 81,7% y Villa Giardino 80,80%; en el Valle de Calamuchita la localidad de Villa General Belgrano alcanzó el 90% y La Cumbrecita el 76%.

En el Valle de Traslasierra la población de Nono fue del 88%, Mina Clavero 85% y Cura Brochero 84,25%.

En el Valle de Paravachasca la ciudad de Alta Gracia alcanzó el 80%; en el Valle de las Sierras Chicas Río Ceballos tuvo ocupación del 75% y Colonia Caroya 70%, mientras que el norte y noroeste provincial, Villa Tulumba registro el 100% y San José de la Dormida el 70%.

Los datos porcentuales corresponden a la cantidad de plazas que tiene disponible cada localidad, por lo tanto a igual porcentaje no representa la misma cantidad de plazas. (Télam)