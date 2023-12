Datos a tener en cuenta antes de incursionar en las montañas de El Bolsón

Nueve claves para saber dónde se camina y cuál es el mejor momento del año para ir, qué requerimientos son obligatorios y cómo evitar un mal momento durante el recorrido por los refugios de El Bolsón:

1. Todos los refugios, excepto el del cerro Piltriquitrón, están emplazados dentro del Área Protegida de Río Azul-Lago Escondido (Anprale), conformado por unas 65.000 hectáreas de bosque andino que, desde 1994, promueven la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus recursos naturales.

2. Antes de ir a la montaña, se aconseja visitar la oficina de Montaña de El Bolsón, de la Dirección de Turismo, para obtener información útil sobre las travesías, desde el horario del colectivo hasta qué cosa llevar y la dificultad de los senderos. Tener en cuenta que los senderos deben iniciarse temprano, a más tardar 8:30.

3. Es obligatorio registrarse en el sitio web de Anprale (https://anprale.com/) antes de adentrarse a los senderos. En las montañas no hay señal de teléfono, por lo que se recomienda también informar a familiares cuál es el recorrido tentativo y la estimación de noches en refugios de montaña.

4. De acuerdo con Federico Magri, responsable del sitio web El Bolsón Trekking (https://elbolsontrekking.com/), los mejores meses para estos trekkings son diciembre, entre finales de febrero y principios de marzo, y entre finales de marzo y principios de abril, cuando los legales cambian el color de sus hojas y las montañas se tiñen de rojo, aunque el clima no acompañe totalmente dado que no nieva, pero no hace calor. En enero y primeras tres semanas de febrero, los circuitos se colman de visitantes.

5. Puede ser conveniente tener un silbato en el cinturón de pecho de la mochila, porque permite advertir una situación de peligro o indicar una dirección.

6. Una alternativa de recorrido para personas con experiencia en montaña y bien entrenadas es hacer los circuitos en bicicleta.

7. Se sugiere llevar por lo menos un litro de agua y solo recargar los recipientes en los arroyos que bajan de la montaña, después de cruzar el Cajón del Azul, y nunca del río. No está de más llevar un filtro de agua o alguna pastilla potabilizadora. No debe faltar el protector solar ni la gorra.

8. Dentro del botiquín, es práctico que haya una venda -en caso de torcedura-, una pinza de depilar -para retirar cualquier cosa que se introduzca en nuestra piel-, un alicate -para evitar incomodidades con el calzado-, hilo y aguja -para remendar cualquier tela que pueda dañarse, como carpa, mochila-, y medicamentos habituales.

9. Es importante cuidar la vista. Por ello se recomienda llevar gafas para evitar el encandilamiento por el sol, la nieve y evitar cualquier basurita o polvo que haya en el camino. Se sugiere usar anteojos antes que lentes de contacto y tener gotas para disminuir la irritación de los ojos, porque también facilitan la eliminación de cualquier basurita-.

Para más información y realizar el registro, acceder a https://anprale.com/ (Télam)