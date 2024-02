El carnaval como motor de la economía local y del arraigo social

Directores, carnavaleros, animadores y vestuaristas coinciden en que el Carnaval es una "fuente de trabajo para toda la comunidad" de Gualeguaychú, por la actividad turística que se promueve a partir del festejo y por todos los roles que implican el mantenimiento del corsódromo y la continuidad de cada comparsa.

"El carnaval significa trabajo desde que un turista llega a la terminal y se toma un taxi para ir a su hospedaje hasta en lo gastronómico", describe Fabián Scovenno, director de la comparsa O' Bahía, en entrevista con Télam.

Además del típico itinerario de viajero en la ciudad, que mueve la maquinaria de la industria del turismo, las comparsas son, en sí mismas, también creadoras de fuentes de trabajo.

"Hay familias enteras que trabajan en las comparsas desde hace 20 años, por ejemplo, porque son hijos de otros trabajadores", agrega Scovenno, en una expresión en la que también se distingue el arraigo.

En la misma línea, explica que "las comparsas dan oportunidad y también funcionan como escuelas, porque muchos de los trabajadores quizás no tienen una formación académica".

Con más de dos décadas de trayectoria en las noches de corsódromo, el presentador Silvio Solari es testigo del crecimiento y profesionalización que atravesó el carnaval de Gualeguaychú, lo que implica, a su vez, una mayor cantidad de puestos laborales.

El carnaval "es un engranaje que permite darle trabajo a mucha gente dentro de la de las comparsas y fuera de ella, porque en el exterior del predio hay vendedores y cantinas que se potencian durante diez noches", reflexiona.

Otro plus de Gualeguaychú es que "está estratégicamente ubicada, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires y de Uruguay", describe la presidenta del carnaval, María Victoria Giménez, quien remarca que la ciudad "no solo alberga al carnaval, sino que también tiene infraestructura, playas, dos ríos que la atraviesan, puntos que atraen a turistas de todo el país y de países limítrofes".

Por ejemplo, durante los primeros cuatro sábados de festejo, el carnaval recibió muchos turistas argentinos, pero, sobre todo, de la Patagonia, un "detalle llamativo, dado que no son cortas las distancias", y también de Uruguay, explicaron desde el equipo de comunicación del carnaval.

Además de lo que implica el carnaval en términos económicos, también cristaliza un fuerte arraigo social, no solo por la pertenencia que tiene cada uno de los clubes con su gente, sino también por lo que genera cada uno de esos clubes en las dimensiones deportiva y educativa.

Los sentimientos son transversales a todos los integrantes de las comparsas, mientras que la jefa de Maquillaje de Papelitos, Julieta Elicalde, enfatiza el "amor y la solidaridad" dentro del grupo; en O' Bahía, Mailén, una de las 12 trovadoras, resalta la "unidad" del "equipo" que funciona como "una familia" y persigue el "mismo objetivo" y su reina, Laura Castrillón, subraya emocionada que "defiende con todo los colores de la comparsa".

El Carnaval del País es organizado por los cinco clubes que impulsaron y respaldaron las creaciones de las comparsas: el Club Central Entrerriano, por la comparsa Marí Marí; el Club Juventud Unida, por Papelitos; el Club de Pescadores, por O' Bahía; el Club Sirio Libanés, por Kamarr; y el Club Tiro Federal, por Ara Yavi.

"Cuatro de los clubes, a lo largo de los años, le dieron colegios de primaria y secundaria a la ciudad, y recientemente uno de ellos inauguró un terciario, lo que permitió tener más bancos para alumnos. El quinto club, Tiro Federal, brindó instalaciones de primer nivel y piletas. Potenciaron la educación pública", agrega Solari. (Télam)