El encuentro de observadores de aves más importante de América regresa a la Argentina tras 8 años

La XIII edición de la Feria de Aves de Sudamérica 2024, el encuentro de observadores de aves más significativo del continente, regresa a la Argentina después de ocho años para realizarse durante la primera semana de octubre en los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes.

"Se trata de un encuentro de cuatro días con salidas de campo, charlas, talleres y simposios. No hay que ser un especialista, está destinado a gente que va a curiosear", contó a Télam el biólogo Horacio Matarasso, presidente del Comité Internacional de la Feria de Aves de Sudamérica y vicepresidente de la Asociación de Guías de Aves Argentina.

La ubicación elegida no es caprichosa: se trata de paisajes naturales que transitan la diversidad de pastizales subtropicales, humedales y bosques nativos, una combinación que permite reunir unas 500 especies y que proporciona una alta calidad de los registros.

El evento, que se desarrollará del jueves 3 al domingo 6 de octubre en la localidad de Ituzaingó, regresa al país luego de haberse realizado el año pasado en Ecuador con más de 900.000 asistentes y de haber girado por Colombia, Brasil, Uruguay y Chile, entre otros países.

Esta edición también contará con la participación de guías profesionales y amateurs de todo el mundo, especialistas en conservación de aves y sus ecosistemas, alojamientos y empresas de turismo vinculadas a este segmento en expansión, entes gubernamentales y ONGs.

"Es un evento muy importante no solo para los observadores de aves, sino también para el mercado del turismo, porque atrae a personas de Norteamérica y Europa, y se difunden los destinos que se planean promover", agregó el especialista, acerca de una región con fuerte identidad cultural, marcada tradición musical y exquisita gastronomía.

Además de las salidas de observación de aves, durante el encuentro tendrá lugar una muestra comercial con stands de operadores y destinos turísticos, emprendedores, fundaciones, organizaciones civiles e instituciones gubernamentales donde se exhibirán productos y servicios para el mercado de observación de aves.

Para más información sobre cronograma, registro y tarifas, ingresar a www.birdfair.net (Télam)