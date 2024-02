El Hoyo impulsa el "turismo activo" y en contacto con la naturaleza durante el Carnaval

(Por Giselle Bugge) La localidad chubutense de El Hoyo ofrece diversas actividades turísticas y atractivos naturales para disfrutar de lo que denominó "turismo activo" en este fin de semana de carnaval, informaron a Télam desde prensa del municipio local.

La localidad andina promociona ese concepto con el objetivo que visitantes y pobladores recorran senderos de montaña y rurales del lugar, degusten exquisitas frutas finas, hagan deporte y vivan un aventura en vacaciones.

Con respecto a este fin de semana que viene, la directora de turismo de El Hoyo, Digna Mayorga, dijo a la agencia de noticias Télam "va hacer un fin de semana para disfrutar de las actividades".

Otras voces de la municipalidad cordillerana destacaron "las diferentes opciones para aprovechar la visita a la ciudad comarcal y sus alrededores", entre ellas pasear por las costas de los lagos Epuyén y Puelo, conocer saltos de agua, recorrer el bosque nativo, optar por hospedarse alojamientos de calidad y deleitarse con su ofertas gastronómica, distinguida por el uso productos regionales de primera calidad.

Entre las propuestas de la localidad se destacan "La catarata Corbata Blanca", un sitio que ofrece un espacio gastronómico en la base y un recorrido hasta el salto de agua de casi una hora de duración, con miradores panorámicos del valle que se coronan con la cascada más grande de la localidad.

Otra opción pintoresca e inolvidable para disfrutar es visitar Puerto Patriada, la bahía del lago Epuyén más visitada de la Comarca Andina, tanto por su atractivo natural como por la posibilidad de realizar deportes acuáticos como stand up paddle, kayak, botes a pedal y el snorkel.

Entre el sinnúmero de actividades al aire libre que ofrece este sitio comarcal se pueden mencionar también las cabalgatas guiadas de corta, media y larga distancia, paseos por entornos maravillosos para disfrutar solo o en grupo.

En cuanto al alojamiento, la ciudad brinda distintas opciones para los turistas que viajan en familia, grupos de amigos, jubilados, parejas y viajeros solitarios hay posibilidades para todos los gustos y bolsillos, el visitante puede elegir desde acampar en campings y balnearios sobre el río Epuyén y El Desemboque sobre la costa del Lago Puelo, hasta disfrutar de la confortabilidad de confortables hoteles, cabañas y hosterías.

Algo que distingue a esta comuna patagónica son los parques temáticos, entre los que destaca el Laberinto Patagonia, uno de los más grandes de Sudamérica, con su peculiaridad y belleza.

Por su parte, Arcosauria, un parque, con esculturas a tamaño real de animales de la era del hielo y aves de la prehistoria que se presenta como propuesta para disfrutar en familia y sobre todo para aquellos pequeños que disfrutan de aprender y explorar.

En el paraje El Pedregoso, la legendaria Laguna del Plesiosaurio, la leyenda patagónica instalada por Martín Sheffield en 1922, invita a los visitantes a vivir una aventura cargada de historia, naturaleza y magia.

Tras atravesar senderos desde los cuales es posible apreciar la flora y fauna del lugar se llega a esa particular laguna, que guarda un enorme y mítico secreto sobre una criatura gigante que hizo que el mundo entero hable de la Patagonia.

En tanto, la gastronomía de la localidad se caracteriza por su buena calidad, basada en productos regionales, que se complementan con los paseos enoturísticos por viñedos y bodegas y agroturísticos en chacras frutihortícolas.

El director de la delegación de turismo regional, Vitor Yáñez, destacó en diálogo con Télam las "condiciones tan particulares" del valle, que propician la producción de frambuesas, grosellas, frutillas y cerezas.

El funcionario destacó la impronta productiva del lugar, que le da una identidad muy particular, a tal punto, que todo los años se hace la Fiesta Nacional de La Fruta Fina, celebración que convoca cada temporada de verano a turistas tanto nacionales como extranjeros.

Ubicada al noroeste de la provincia de Chubut, presentándose con la presencia el imponente cerro Pirque como su guardián rocoso, El Hoyo es un precioso rincón cordillerano que sin duda brindará a sus visitantes tranquilidad, calma y la posibilidad de vivir unos reconfortantes días en conexión con la naturaleza. (Télam)