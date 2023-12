El intendente de Villa Gesell observa "un escenario incierto" en la temporada estival

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, sostuvo hoy que ese municipio de la costa atlántica bonaerense enfrenta "un escenario incierto" en el inicio de esta temporada estival y lo situó a partir de la "otra perspectiva" que abrieron las medidas económicas y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del Gobierno nacional.

"El escenario es incierto. Teníamos una temporada antes de los anuncios de las medidas económicas y el DNU y otra perspectiva después de esos anuncios. La verdad que hay una cierta preocupación por cómo se va a desarrollar la temporada. Es un día a día", expresó Barrera en diálogo con Télam Radio.

El intendente recordó que en la temporada pasada visitaron Villa Gesell "más de 2 millones de turistas", lo que constituyó a ese municipio en "el tercer destino turístico del país".

"Vimos algunas bajas de reservas, algunas cuestiones que estamos evaluando. Todavía no podemos sacar estadísticamente un porcentaje cierto, pero ojalá la temporada se desarrolle con normalidad", manifestó Barrera.

El intendente subrayó que la situación que acontece en Villa Gesell es "como la que se está viendo en todas las localidades de la zona atlántica" provincial.

"Tenemos reservas, (pero) no las que teníamos que tener para esta altura de la temporada. Creo que será una temporada donde aquel que se quiera tomar unos días de vacaciones lo va a definir a último momento", opinó.

Y agregó que se ven obligados a "monitorear día a día porque esta incertidumbre no permite programar nada".

"La preocupación no solamente es la temporada, sino el después porque en toda la zona atlántica se trabaja muy fuerte y duro durante toda la temporada para hacer una diferencia" de cara al resto del año, concluyó el funcionario. (Télam)