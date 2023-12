El nuevo secretario de Turismo de Río Negro valoró la "continuidad de políticas de Estado"

El nuevo secretario de Turismo de Río Negro, Marcos Barberis, ponderó "la continuidad de las políticas de Estado" que en materia de turismo dijo que vienen siendo implementadas desde el primer mandato -iniciado en 2012- del actual gobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck, a la par que se mostró confiado en el "desarrollo" que tendrán nuevas propuestas turísticas, entre las que mencionó el Alto Valle y, en particular, la rutas del vino y de la sidra de esa región ubicada al norte de la Patagonia extraandina.

Entrevistado por Télam Radio, el flamante funcionario se explayó sobre los "nuevos desafíos" que afrontará Río Negro para sostener el crecimiento que -señaló- viene experimentando en las últimas dos décadas la provincia en materia turistica.

"Siempre digo que la continuidad permite lograr grandes cambios. Cuando no hay política de Estado, los cambios van para un lado o para el otro. Rio Negro se puso en marcha cuando asumió por primera vez Wereltineck", expresó Barberis en relación al primero de los tres mandatos -con un interregno entre 2019 y 2023- de Weretilneck.

Barberis remarcó que su gestión estará basada en "sostener los logros alcanzados y seguir desarrollando los distintos destinos".

Río Negro es"una provincia en la que se puede hacer todo, que tiene todo. Tenemos el invierno con la Cordillera (de los Andes) nevada; con El Bolsón y su centro de esquí increíble; Bariloche ni hablar, que ya rompió la estacionalidad", enfatizó Barberis, para quien el el movimiento turístico que experimenta "todo el año" ese último destino se debe a la optimización de su conectividad nacional e internacional.

"Tenemos una estepa con una Ruta Nacional 23 a la que le restan no más de 30 kilómetros, con una conectividad desde la cordillera al Atlántico increíble y a su vez ahora también desarrollando nuevos productos", indicó.

Entre esos nuevos productos, el funcionario mencionó "el desarrollo del valle, con la ruta del vino, la sidra con las bodegas, haciendo una inversión muy fuerte en instalaciones para tener restaurantes, alojamientos para hacer la ruta al vino".

De cara al verano, Barberis ponderó la propuesta de la localidad de "Las Grutas y la zona atlántica, Bahía Creek, Playas Doradas, que son lugares que están casi vírgenes para desarrollarse, para planificar y para hacer cosas muy lindas, teniendo un mar súper cálido en Las Grutas, teniendo infraestructura, teniendo alojamientos de todo tipo de casitas chiquitas hasta hoteles, casas con pileta, teniendo muy buena gastronomía".

"Actividades como el avistaje de fauna marina, buceo en los barcos, en los buques que se hundieron hace un tiempito, playas desiertas o playas llenas de gente. Lo que busca la cada uno lo va a encontrar en Las Grutas y más hacia el sur lo que es Playas Doradas en Sierra Colorada, Bahía Creek de Viedma", amplió. (Télam)