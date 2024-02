El uso de la Inteligencia Artificial llegó a las compañías aéreas y el Turismo

El uso de la inteligencia artificial ha llegado a las compañías aéreas, que hacen de su uso una herramienta para un mejor mantenimiento, para una mejor atención a los pasajeros y hasta para lograr un menor desperdicio de alimentos, como sucede en el caso de la compañía de los Países Bajos, KLM, que vuela diariamente a nuestro país.

La sostenibilidad será uno de los pilares fundamentales de la IA en el sector turismo, y varios gigantes de la industria ya invierten activamente en el desarrollo de tecnología verde cara a cumplir las metas para 2030, según lo establecido por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

En el caso de KLM, están trabajando en el uso de inteligencia artificial para determinar la cantidad de comidas a bordo y ayudar a combatir el desperdicio de alimentos.

No todas las reservas realizadas dan como resultado un pasajero a bordo de un avión de KLM. Dependiendo de la clase, entre el 3 y el 5% de los pasajeros reservados no se presentan (a tiempo) al vuelo, informaron fuentes de la compañía.

El modelo de IA predice la cantidad de pasajeros a bordo basándose en datos históricos. El Sistema de Comidas a Bordo (MOBS) recibe el número esperado de pasajeros por vuelo con previsiones separadas para las clases Business, Premium Comfort y Economy.

La predicción utilizando el modelo de IA comienza 17 días antes de la salida y continúa hasta 20 minutos antes de la salida del vuelo. Esto significa que se predice el número más preciso posible de pasajeros durante todo el proceso de restauración, desde la compra hasta la carga, evitando así un exceso de comidas.

Los programas de inteligencia artificial permiten calcular la cantidad exacta de comidas requeridas y KLM logra hasta un 63% menos de desperdicio de alimentos según la cantidad esperada de pasajeros por vuelo. Anualmente, esto supone un ahorro de más de 100.000 kg de comidas.

"Las inversiones en tecnología digital son una prioridad para KLM. La aplicación de la inteligencia artificial contribuye enormemente a mejorar nuestras operaciones aéreas y hacerlas más sostenibles. La lucha contra el desperdicio de alimentos es un buen ejemplo de ello, ya que cada año se desperdician decenas de miles de comidas menos en nuestros vuelos", dijo Marjan Rintel, directora ejecutiva de KLM

KLM también está trabajando en la aplicación de inteligencia artificial en otras partes de sus operaciones comerciales. Por ejemplo, la IA es importante para hacer que el mantenimiento de aeronaves sea más inteligente.

Además, los programas de IA se utilizan para simular los días previstos de mal tiempo, dejando claro de antemano qué horario sería mejor para permitir que los vuelos continúen tanto como sea posible. La IA también ayuda a los clientes brindándoles consejos de viaje personalizados después de reservar un vuelo.

Su impacto también se extiende hasta el sector turismo, mediante la implementación de algoritmos y aplicaciones de IA avanzada, que permiten a las empresas adaptarse a las necesidades de los turistas, trayendo una serie de mejoras, las cuales van desde la accesibilidad en los vuelos y reservas de los hoteles, hasta la seguridad en los viajes y toma de decisiones más informadas, según lo revela un informe de Datarmony, en el que detallan en profundidad estos sistemas de nueva generación.

Principalmente, destacando su capacidad de ofrecer recomendaciones personalizadas a los turistas y contar con asistentes virtuales a la orden del día. De manera que las compañías aerolíneas y hoteles garanticen un entorno eficiente centrado en brindar una experiencia más cómoda a los clientes.

Asimismo, mencionan la sostenibilidad como uno de los pilares fundamentales de la IA para este 2024, y en el sector turismo no es una excepción. De hecho, varios gigantes de la industria ya invierten activamente en el desarrollo de tecnología verde, compartiendo sus metas a cumplir de cara a 2030, como el caso de la compañía española Iberia, en un intento por promover la conciencia ambiental e incentivar a empresas más pequeñas a cumplir con prácticas de digitalización responsables.

Con esta herramienta convirtiéndose en la "nueva normalidad", al contar con múltiples beneficios y oportunidades para mejorar la experiencia en los viajes.

Esto debido a su capacidad de analizar grandes volúmenes de datos y brindar asistencia en tiempo real, permitiéndole a los turistas llegar a su destino de forma más eficiente.

Aerolíneas y aeropuertos han venido utilizando la inteligencia artificial en la atención del cliente, asistencia al pasajero, limpieza de las instalaciones y en carga y traslado de equipaje.

Ahora la IA aterriza en otra área: el mantenimiento de flota, como ocurre con la empresa Vueling, que ha incorporado la Inteligencia Artificial en el 50 por ciento de su flota, de acuerdo a informes de la compañía. (Télam)