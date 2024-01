Empresario turístico de Pinamar dijo que la actual es "una temporada de fines de semana"

El presidente de la Cámara de Turismo de Pinamar, Alfredo Baldini, sostuvo hoy que "Pinamar y todos los destinos turísticos estamos transitando una temporada de verano que tiene un fuerte incremento (de afluencia) durante los fines de semana".

Entrevistado por Télam Radio, el empresario caracterizó como "de fines de semana" a la actual temporada estival en la costa atlántica bonaerense, en la cual "hay una ocupación (en materia de alojamientos) por supuesto menor que el año pasado".

"El año pasado, enero terminó con una ocupación del 90 por ciento y en este en los fines de semana estaremos en el 80 por ciento y durante la semana baja a 55 o 60 por ciento", estimó Baldini.

En otro pasaje de su diálogo con esta agencia, el empresario marcó la diferencia que a su juicio hay entre el tiempo de permanencia en Pinamar de los turistas durante 2023 y lo que va de 2024: "Hasta la temporada pasada nadie se quedaba menos de siete días en la ciudad, mientras que hoy eso no está pasando. Son cortas".

Añadió que el actual promedio de plazo de estadía "no llega a 4 días y con mucha variación de gente".

"El perfil del turista va cambiando de acuerdo con el 'órgano' más sensible que tenemos, que es el bolsillo. Febrero sigue siendo preocupante, no mejora, aun cuando se han acomodado tarifas", completó. (Télam)