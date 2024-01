En Monte Hermoso analizan calendario de fiestas y espectáculos ante crisis económica

Las autoridades municipales del balneario bonaerense de Monte Hermoso analizarán el calendario destinado a las fiestas populares de este año a raíz de la situación económica nacional.

“Estamos revisando todo lo que es el calendario porque hay otras prioridades que aparentemente van a ser tema de conversación de las gestiones municipales que tienen que ver con lo social y la salud”, señaló hoy el intendente Hernán Arranz.

El jefe comunal indicó que "vemos que si nos acompaña el clima puede ser un buen febrero, reservas hay pero no lo mismo que el año pasado".

"Llegamos al punto de no generar ningún evento en enero y en febrero porque es imposible en materia logística", agregó a Radio Altos de Bahía Blanca.

Arranz dijo que "cumplimos el año pasado con el calendario anual pero paramos y vamos a ver cómo se desarrolla el año e invertir con las actividades turísticas porque hay otras demandas".

"Hoy está todo en veremos", sostuvo al indicar que en el caso del presupuesto municipal "estamos revisando el calendario anual porque hay otras prioridades de aquí en adelante".

En ese sentido y sobre la tradicional fiesta de la Primavera que se hace todos los meses de septiembre en el balneario, expresó: "faltan 8 meses veremos que pasa cuando nosotros necesitamos generar el espacio y el dinero, que son cuatro o cinco fiestas una atrás de la otra".

Es que además de la Fiesta de la Primavera en el balneario se llevan a cabo la Fiesta de la Cerveza y de Fuegos Artificiales para fin de año, entre otras que figuran en el calendario anual.

Por último y sobre la temporada veraniega dijo que "es rara, con un consumo bajo, 60% menos que el año pasado y el inicio como Navidad y anuncios a nivel político, (por lo que) quedamos atrás y no recibimos tanta gente".

(Télam)