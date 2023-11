Gobernador recibió a representantes de establecimientos mendocinos distinguidos por la Guía Michelin

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, y la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, recibieron en la Casa de Gobierno provincial a los representantes de los establecimientos mendocinos distinguidos por la Guía Michelin con Estrellas, Estrellas Verdes y Recomendados para 2024.

“El reconocimiento de la Guía Michelin destaca la excelencia gastronómica de Mendoza y refuerza el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo del turismo y la consolidación de la región como un destino gastronómico de clase mundial”, señaló el mandatario provincial durante el encuentro en el que destacó además el impacto positivo que la gastronomía tiene en la provincia como "generadora de empleo genuino, crecimiento económico y riqueza para la región".

Por ese motivo, Suarez señaló que "la gastronomía es una de las patas más importantes en este momento de la provincia y con estas distinciones va a contribuir más aun”.

El gobernador agradeció a los representantes de la Guía Michelin por reconocer el talento gastronómico de Mendoza y resaltó la necesidad de seguir trabajando en la infraestructura para potenciar el turismo en la provincia.

La ministra Nora Vicario destacó que “Mendoza causó un gran impacto en los inspectores de Michelin porque se encontraron con máxima calidad, con productos de cercanía, y con una cocina identitaria que ubica al vino en el centro de la escena”.

Para la funcionaria, “todo lo que viene a futuro para Mendoza va a ser de crecimiento, esperamos que si la Argentina se ordena, nuestra provincia seguramente va a crecer muchísimo porque hemos hecho las cosas bien como para estar en el camino del crecimiento en términos turísticos, gastronómicos y de hospitalidad”.

De las 10 estrellas otorgadas por la Guía Michelin a la Argentina, 7 quedaron en la provincia, ya que Mendoza obtuvo 4 estrellas en las categorías restaurantes y 3 estrellas en restaurantes sostenibles, y las otras 3 en Ciudad de Buenos Aires.

Los restaurantes con Estrella Michelin son Zonda, Cocina de Paisaje; Casa Vigil; Brindillas y Azafrán, mientras que las propuestas gastronómicas sostenibles que recibieron la estrella verde son Casa Vigil, Zonda, Cocina de Paisaje y Riccitelli Bistró.

El chef de Zonda, Augusto García, afirmó con respecto a la distinción recibida: “Todavía no sé qué significa porque sigo insistiendo que estoy cayendo en lo que es esto. Honestamente me han felicitado cocineros de Buenos Aires y de muchos lados del mundo que los tenía como una guía. Es un gran logro, pero vuelvo a insistir, es una estrella que entregan a un representante del local y es un trabajo totalmente en equipo".

"Para Mendoza es una puerta al mundo, es una forma de que todos vengan a conocernos y que suba el nivel gastronómico. Va a ser como un piso de lo que tenemos que lograr ahora en un futuro”, agregó.

Iván Azar, chef de Casa Vigil, comentó: “¿Qué es Michelin? Desde chiquito he crecido viendo gastronómicos que tienen una, dos o tres estrellas Michelin y nunca pensé en realidad que iban a llegar acá a Argentina y menos a Mendoza. Y que ahora estén acá y que hayamos ganado una la verdad que es una alegría inmensa. Todavía no caigo, la verdad que no lo puedo creer”.

El chef Sebastián Weigandt de Azafrán, expresó: “Es algo que hemos soñado desde chicos. La realidad que hemos ganado, que Mendoza ha sido reconocida con muchos restaurantes y lo más bonito que yo saco de esto es que se ha logrado descentralizar un poco la gastronomía y hay que continuar haciendo fuerza para que todo el interior de la Argentina tenga este tipo de premios, porque hay muchos lugares que lo merecen”.

Mariano Gallego, chef del restaurante Brindillas, destacó: “Para nosotros es un premio, una caricia que nos da tanto trabajo, tanto esfuerzo, de tantos años, tanto sacrificio, que es una profesión bastante sacrificada, que hay que poner muchas horas y mucho trabajo. Ahora hay que seguir creciendo y es una responsabilidad también, una responsabilidad linda, porque ahora hay que crecer y eso es lo importante”.

De los 57 restaurantes seleccionados por Michelin, 15 están en Mendoza: 1884 Francis Mallmann, 5 Suelos, Abrasado, Angélica Cocina Maestra, Centauro, Espacio Trapiche, Fogón Cocina de Viñedo, La Vida, Osadía de Crear, Piedra Infinita, Quimera Bistró, Renacer, Riccitelli Bistró, Ruca Malen y Soberana.

En los recomendados, también se han incluido 8 alojamientos: Lares de Chacras, Auberge Du Vin, Algodon Wine States, The Vines Resort & Spa, Entre Cielos, Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites, Casa de Uco y Finca Adalgisa. (Télam)