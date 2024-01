Lanzaron en Córdoba el "Operativo Festivales" para reforzar la seguridad en eventos masivos

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó el lanzamiento del "Operativo Festivales 2024", una iniciativa destinada a reforzar la seguridad en eventos masivos y fiestas que se desarrollan durante la temporada de verano, antes de que mañana se ponga en marcha el Festival Nacional de Doma y Folclore, de la ciudad de Jesús María.

El dispositivo dispuesto para controlar estas actividades multitudinarias contará con un despliegue de 541 efectivos, a la vez que les entregaron a los uniformados 100 nuevas armas de letalidad reducida, en una presentación realizada anoche y de la que también participó el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se informó hoy.

La presentación del operativo se realizó en las afueras del Anfiteatro José Hernández, donde se desarrolla el festival de Jesús María, evento para el que el gobernador anunció un aporte de 90 millones de pesos para el festival.

Llaryora indicó que hay que "defender el festival", y recordó que la finalidad de este operativo "es cuidar la vida de los vecinos y de los turistas que llegan a la localidad", y agregó: "No vamos a parar de invertir. Estamos al lado de ustedes. Y ustedes tienen que estar al lado de los ciudadanos. Y sé que así lo van a hacer. Cuenten con nosotros".

"Estoy hoy aquí, apoyando este maravilloso festival. Porque apoyar a Jesús María no es apoyar solo un festival, es apoyar la cultura, la educación y la industria del turismo. Por eso, les queremos decir que vamos a estar colaborando, todos los cordobeses, con casi 90 millones de pesos para que el festival pueda sostenerse".

Al inicio de la temporada de verano, Llaryora destacó que Jesús María muestra el camino: "En esta localidad el lleno es total. Este festival genera casi 8.000 millones de pesos en la región".

Por su parte, Quinteros detalló: "Vamos a tener en estos días más de 500 efectivos, duplicaremos la cantidad de vehículos y en los cuatro accesos que tiene la ciudad, por la Ruta 9 y por las alternativas, habrá controles de policía caminera".

Además, valoró la "visión vanguardista" del gobernador de incorporar las armas no letales a la fuerza, al señalar: "Hace tiempo vio que este era un elemento importante para incorporar a la policía. Hoy vamos a dejar a la fuerza de Jesús María 100 armas Byrna, que son armas de letalidad reducida que son identificables en una cartuchera en el pecho de los oficiales".

Estos operativos son anunciados en la previa al inicio del tradicional festival, y luego de que hace un año muriera el joven Agustín Ávila (16), atacado supuestamente por una patota en las afueras del anfiteatro en la madrugada del 8 de enero de 2023. (Télam)