Los derechos y recomendaciones más usuales de los órganos públicos en materia de turismo

Frente a las inquietudes y denuncias que tramitan a diario, los diversos organismos públicos abocados a la defensa de quienes consumen productos y servicios turísticos dan cuenta de cuáles son los derechos que los asisten.

Turistas y viajeros tienen, entre otros, derecho a:

– Obtener información cierta, completa y gratuita sobre el alojamiento y transporte que contraten. En el último caso, esa información debe estar expresada en el ticket.

– Respeto de las condiciones pactadas, así como la calidad y características del alojamiento o transporte informadas y/o publicitadas.

– Obtener respuesta oportuna y fehaciente a las consultas y/o reclamos que realicen.

– Respeto a las normas de higiene y seguridad vigentes en el destino, y a su salud e integridad física.

– Que no les pretendan cobrar adicionales no informados al momento de la contratación.

– Que las empresas transportistas respondan ante los daños materiales o pérdida de equipaje o incumplimientos al deber de seguridad.

– A que los alojamientos cumplan con la reserva acordada. Si la estadía supera los 3 días, estos pueden exigir la tarifa total por los primeros 3 días y el equivalente a 1 por cada 3 reservados.

– A que la cancelación del alojamiento con al menos 30 días de anticipación debe conllevar el reintegro del 100% de la reserva. Son al menos 15 días en el caso de campings. Transcurrido un día de la fecha de arribo sin presentarse o avisar el retraso en la llegada, puede equivaler a la no percepción de un reintegro.

– En caso de cancelación de transporte, si la empresa es bonaerense y la cancelación tiene más de 24 horas de antelación, debe ser reintegrado el 80% del pasaje abonado. Si es nacional y se cancela con más de 48 horas de antelación, debe ser del 90%. Si ocurrió entre 24 y 48 horas antes, del 80%; y dentro de las 24 horas, del 70%.

Entre las recomendaciones que comunican tanto en sitios web como en redes sociales y de modo presencial en los principales centros turísticos se encuentran:

– Exigir ticket o factura.

– Realizar contrataciones de servicios por escrito. En caso de hacerlo vía telefónica o web, solicitar el número de gestión, los datos de la persona que atendió y domicilio físico de la empresa.

– Verificar que los precios de los productos y/o servicios coincidan con los publicados en las promociones.

– Evitar alquilar propiedades sin antes informarse acerca de su estado y condiciones de uso.

– Verificar que los locales gastronómicos exhiban en la entrada la lista de precios y ofrezcan una carta por mesa.

– No perder de vista la tarjeta de crédito si se decide pagar a través de ella.