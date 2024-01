Los municipios mendocinos acotaron y en algunos casos reprogramaron o cancelaron sus festivales

En medio de recortes presupuestarios e incertidumbre por el futuro de las economías regionales, los municipios mendocinos optaron por reducir las noches de sus fiestas nacionales y populares, ahorrar en artistas, cambiar de fechas o directamente suspender las esperadas noches festivaleras del verano mendocino.

Tal es la decisión que tomó el intendente electo del municipio de Rivadavia, Ricardo Mansur, quien confirmó la suspensión este verano del tradicional festival Rivadavia le Canta al País porque "no puede hacer frente a los gastos que demanda y tiene que cumplir con otros compromisos pendientes".

"No se puede encarar un festival que costaría aproximadamente 250 millones de pesos con este tipo de gastos que debemos afrontar en el municipio", declaró el jefe comunal, quien sí garantizó la realización de la Fiesta de la Vendimia de Rivadavia "porque tenemos que homenajear a los productores".

En Tunuyán, donde cada febrero se realiza el Festival Nacional de la Tonada, el intendente Emir Andraos evaluó en un principio la cancelación pero finalmente hoy decidió realizar la 42° edición bajo una modalidad más acotada en días y grilla de bandas.

"Después de varias reuniones, como equipo decidimos realizar el festival en un formato adaptado que nos permita darle continuidad y la jerarquía que se merece", comunicaron desde ese municipio del Valle de Uco.

En concreto, el sábado 3 de febrero se llevará a cabo la Fiesta de la Vendimia con su espectáculo artístico, la Elección de la Reina y el esperado cierre con la reconocida Banda Estelares; y el 4 con actuaciones de artistas locales y provinciales, el humorista tucumano Oficial Gordillo, y la presencia del grupo folklórico Los Tekis, originario de Jujuy.

El recorte presupuestario alcanzaría además a la tradicional y máxima Fiesta Nacional de la Vendimia que este año, bajó el nombre de "Coronados de historia y futuro", tendrá su noche central y dos repeticiones el primer fin de semana de marzo, pero aún sin artistas confirmados.

Las que sí están aseguradas son las fiestas departamentales de Vendimia, para las cuales la ex titular del área de Turismo, Nora Vicario, había destacado hace pocos días el trabajo con los directores de Cultura de los municipios "para poner en común la agenda de la Temporada de Vendimia".

Desde el área, remarcaron la decisión "de promover las agendas culturales vinculadas con el turismo, el vino, la gastronomía, la sustentabilidad, las nuevas audiencias, la integración de otras áreas, el desarrollo económico y la economía circular".

Hacia el sur de Mendoza, los primeros días de enero la ciudad cordillerana de Malargüe se vestía de música y color con su Fiesta Nacional del Chivo, la que fue cancelada a fin de año pasado pero ahora, a pedido de los vecinos e instituciones, el municipio en forma colaborativa con organizaciones y artistas locales, retoma, programándola para los días 9, 10 y 11 de febrero con entrada gratuita y en coincidencia la noche del 10 con su Vendimia Departamental.

A diferencia de otros años donde subían al escenario mayor figuras de renombre nacional e internacional, el intendente Celso Jaque sostuvo que esta edición "será diferente y primará la actuación de bailarines y cantantes de Malargüe".

La decisión de retomar el evento se enmarca en el compromiso de la administración municipal y las instituciones locales como Amatur, Cámara de Comercio y Sociedad Ganadera del Secano Mendocino, de encontrar soluciones creativas para impulsar la economía local y satisfacer las demandas culturales de los ciudadanos.

En Lavalle, el intendente Edgardo González, anunció la suspensión del esperado Festival del Melón y la Sandía, que tenía su fecha a mediados de enero junto al siempre popular Festival del Cosechador, y dado que los presupuestos se estimaban entre los 60 millones y 75 millones de pesos por show, la comuna optó por enfocarse en las necesidades más apremiantes.

En tanto, en Junín sí se hará Encuentro por las Naciones del 21 al 23 de enero con las actuaciones de Los Palmeras, La Konga, y Abel Pintos. (Télam)