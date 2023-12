Mar del Plata ofrece múltiples propuestas y actividades para este verano

(Por Natalia Duhalde) Los turistas que elijan visitar Mar del Plata este verano se encontrarán con muchas alternativas, como visitas a miradores, museos, iglesias, paseos en barco, vuelos en parapente, buena gastronomía y un sinnúmero de actividades para todos los gustos y presupuestos.

"La Feliz" cuenta con más de 40 kilómetros de costa y ofrece múltiples y variadas propuestas para visitar y disfrutar de las vacaciones esta temporada.

Uno de los atractivos de la ciudad es el mirador panorámico de la Torre Tanque, que tiene una altura de 75 metros y se ubica sobre el punto más alto de la Loma Stella Maris, en el Barrio Stella Maris, sobre la calle Falucho al 900.

Este edificio, declarado Monumento Histórico Nacional y de Interés Patrimonial, cuenta además con exposiciones relacionadas a la historia de Obras Sanitarias y su entrada es gratuita.

Otro de los miradores emblemáticos es la Escollera Sur, en el puerto de Mar del Plata, al que se accede caminando o en vehículo, y desde donde puede contemplarse la inmensidad del océano y la ciudad desde el mar, a los pies de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús del Monumento a San Salvador, Patrono de los Pescadores.

Durante el recorrido, puede apreciarse El Paseo de Murales Escollera Sur "Vicente de la Amabile", un mural gigante a cielo abierto, de 1100 metros de largo por aproximadamente 4 de alto, realizado colaborativamente por marplatenses y visitantes sobre el bosquejo previo de la artista plástica Emilia Leo.

Por supuesto, una de las típicas postales de Mar del Plata es el Torreón del Monje, uno de los más importantes referentes edilicios, declarado de Interés Turístico Nacional, Provincial y Municipal, y Bien de Interés Patrimonial, que se encuentra en el Boulevard Marítimo P. Peralta Ramos y Alvear.

Fue construido sobre las rocas de Punta Piedras en 1904, por encargo de Ernesto Tornquist, un miembro de la élite europea y benefactor de la ciudad.

Este icónico mirador posee un centro gastronómico desarrollado en distintos niveles con una hermosa vista panorámica al mar.

Para quienes gustan de los paseos culturales, pueden visitar el Museo de Arte Contemporáneo MAR, uno de los museos más grandes y modernos del país, sede de destacadas muestras nacionales e internacionales, espectáculos, shows infantiles, recitales y ciclos de cine para toda la familia; ubicado en la Avenida Félix U. Camet y López de Gomara, con entrada gratuita.

Otro de los museos para conocer es el de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, ubicado en la Avenida Libertad al 3000, que ofrece muestras permanentes de paleontología, geología, ornitología, mastozoología y entomología, y un acuario con especies de agua dulce y salada.

Además, en el hall del primer piso se puede acceder a la representación de un ambiente de hace un millón de años, fósiles de la región, dinosaurios patagónicos, aves y mamíferos.

El espacio cuenta también con una sala de entomología, donde se pueden ver insectos, arácnidos, miriápodos y crustáceos.

La Reserva Natural del Puerto es una opción recomendada para disfrutar de un espacio protegido, rico en diversidad de flora y fauna.

Ubicada sobre la Avenida de los Trabajadores al 1800, se trata de una reserva urbana de unas 30 hectáreas, hábitat de diversas especies de aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos, con lagunas y bañados, pastizal pampeano y litoral marítimo.

Cuenta con una pasarela que tiene una extensión de 1047 metros, que permite recorrerla en altura desde la ciudad hasta la playa.

Quienes quieran hacer compras, pueden aprovechar el Paseo de los Artesanos, que se encuentra en la Diagonal Pueyrredón entre San Martín y Rivadavia; la Feria de Trenzas, en la Plaza San Martín; y el Mercado de Pulgas y Feria de antigüedades, en la Plaza Rocha, situada en la calle 20 de Septiembre entre Avenida Luro y San Martín.

Aquellos interesados en el turismo religioso tienen la opción de visitar la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la calle Magallanes al 4000, una reproducción de la que se encuentra en Lourdes, Francia.

Este lugar, cargado de espiritualidad, se divide en dos partes, donde en la superior se ubica el Oratorio San José y la Santería, y en la inferior la Capilla al aire libre.

Por otra parte, los turistas más arriesgados no se pueden perder el paseo en parapente en la zona de Acantilados, sobre la ruta Interbalnearia 11 camino a Miramar, donde se realizan vuelos de bautismo.

La actividad no requiere experiencia previa, ya que cuenta con el acompañamiento de un piloto federado en los parapentes biplaza, y ofrece la grabación de un video del vuelo.

Quienes deseen conocer Mar del Plata desde el Mar Argentino, lo pueden hacer desde el Crucero Anamora en la dársena "B", Calle Mariluz 2, esquina Abate del puerto.

El paseo dura 1 hora 10 minutos por la costa de la ciudad y cuenta con una capacidad para 300 pasajeros.

Posee una cubierta superior con solárium, una intermedia totalmente vidriada con mesas y sillones, y pista de baile.

Además, los turistas que visiten la ciudad no pueden dejar de conocer las bodegas y cervecerías en la zona de Chapadmalal, a unos 25 kilómetros al sur de Mar del Plata, lugar que en los últimos tiempos se ha convertido en un epicentro donde jóvenes y adultos disfrutan de una excelente gastronomía a orillas del mar.

Mar del Plata es un destino que lo tiene todo: buena gastronomía, excelentes miradores, ferias, paseos y museos, y se destaca por ser una de las ciudades argentinas donde el turista siempre es bien recibido por los anfitriones de cada uno de los rubros. (Télam)