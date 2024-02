Mariano Perri, de jugar a dirigir la Fiesta de la Vendimia a los 9 años a cumplir su sueño

(Por Analía Giménez) "Dirigir esto es un sueño de toda mi vida", dijo a Télam Pablo Mariano Perri, quien estrena el traje de director de "Coronados de historia y futuro", acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024, que se podrá disfrutar desde este sábado y hasta el lunes próximo en el Teatro Griego Frank Romero Day de la capital mendocina.

Egresado de la carrera de Diseño Escenográfico de la Universidad Nacional de Cuyo, de 40 años y oriundo de San Martín, y profesor de primaria, secundaria, artes visuales y teatro, Perri centralizó la historia en tres personajes: el insomnio, la incertidumbre y la inspiración "que por momentos interpelan y le dan impulso y entusiasmo al personaje central de la fiesta".

– Télam (T): ¿Cómo vive estas horas previas al estreno de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia?

– Mariano Perri (MP): A full y muy bien. Significa un sueño de toda mi vida y esta es mi primera vez. Tengo ansiedad que llegue el sábado y también que no llegue porque se termina rápido, pero tranquilo, los ensayos van muy bien.

– T: ¿Y esta vez se cumplió su sueño?

– MP: Creo que empecé a hacer Vendimia desde mis 9 años, en un concurso me gané una patineta. Todos mis amigos andaban en ella y yo armaba carros vendimiales en la patineta con reinas y bailarines. Desde chico empecé a hacer Vendimia.

En relación a "Coronados de historia y futuro", y si bien advirtió que no podría anticipar mayores detalles, Perri dijo a Télam que la obra se enfoca en un personaje, Pedro, a quien se le encomienda una "tarea muy especial".

"Se trata de la historia de Pedro, un orfebre que debe armar un elemento que representa al pueblo", precisó el director de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024.

Para ello, Pedro, el pequeño orfebre, deberá emprender un viaje hacia el pasado y el futuro en busca de los elementos requeridos para confeccionar su obra, una misión que lo llevará a profundizar en "sus raíces vendimiales y en las posibilidades infinitas" de su gente.

Quienes asistan a "Coronados de historia y futuro" verán en el pequeño Pedro una alegoría a las y los orfebres de las viñas mendocinas, de cuyas manos laboriosas y la entraña de la tierra surgen el fruto que alimenta la economía, la cultura y la sociedad mendocinas.

Perri aclaró que, aunque la obra incorporará "condimentos novedosos, no dejará de tener la cuota tradicional que todos los mendocinos esperan" para el mayor espectáculo del teatro griego de la capital cuyana.

– T: ¿El espectador se encontrará con una puesta escénica más volcada a la tradición o a las sorpresas?

– MP: Toda la fiesta tiene ese hilo conductor, que va del pasado hacia la impronta de la innovación y lo vanguardista. Por ejemplo, el vestuario "ochentoso" tiene un impacto visual que agiliza con una coreografía más dinámica. Y vuelven las cajas lumínicas como las de antes pero que se hermanan con un toque de luces led, lo tecnológico y lo nuevo.

– T: ¿Qué reflexión le merecen los cuestionamientos de cierta parte de los mendocinos respecto de que la Vendimia "es siempre igual, siempre lo mismo"?

– MP: Estamos en una situación en la que siempre nos cuestionamos la renovación y el cambio. Pero la fiesta habla justamente de eso: no olvidar las raíces. La gente viene a ver nuestra cultura y nuestro pasado y de todo ello, aprender.

– T: La Fiesta de la Vendimia, además de a mendocinos, convoca a turistas argentinos y del extranjero. ¿Cómo estima que la obra será evaluada por estos últimos?

– MP: Es una Vendimia para el mendocino y para todo ser humano, que se sentirá identificado con una historia simple, con momentos de caída y otros de salir adelante. La situación que le pasa al personaje central es que no sabe si aferrarse al pasado o seguir en el presente hacia adelante. El mensaje es no poder olvidarnos del pasado que somos y nos identifica, que nos enseña a proyectar un futuro.

– T: Más allá de la obra y en relación a toda la propuesta de la fiesta, ¿cuáles son sus expectativas para las tres noches de celebración que habrá en el anfiteatro?

– MP: Es un sueño de toda mi vida, trabajando y tratando de disfrutar a pleno porque luego vuelve mi rutina a mi trabajo original. Siempre le digo a mis alumnos que nunca dejen de soñar, que estudien, que se esfuercen y no quieran las cosas ya, sino todo a su debido tiempo.

"Vendimia es Mendoza, Vendimia es mi idioma y el de muchos que entienden y hablan este particular dialecto cuyano", escribió Perri tiempo atrás al reflexionar sobre la fiesta que cuando niño anheló ser parte y ahora, ya adulto, tiene el desafío profesional y vital de dirigir. (Télam)