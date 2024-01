Playas colmadas en Bariloche, donde el termómetro llegó a los 35 grados

Miles de locales y turistas volvieron a colmar hoy las playas lacustres de San Carlos de Bariloche, en una jornada a puro sol, sin viento y en la que la temperatura rozó los 35 grados.

Con 35,3 grados centígrados, en el reporte de las 17 la ciudad cordillerana volvió a ocupar por segundo día consecutivo el séptimo lugar en el "ranking de temperaturas" del Servicio Meteorológico Nacional.

Reflejo de ello, las playas se volvieron a llenar de veraneantes, luego de un fin de semana en el que estuvieron atiborradas debido a que el termómetro también superó los 30 grados.

Grupos de amigos, familias, carpas, sombrillas, mantas, materas y conservadoras se hicieron paisaje en las costas que recorrió Télam, en las que una notoria cantidad de gente combatía al calor adentrándose aguas que, en el caso del Nahuel Huapi, no suele superar los 14 grados incluso en verano.

Debido al alto nivel del agua, el espacio en algunas playas se vio restringido, y vecinos y turistas debían amontonarse en las piedras o la arena para conseguir un lugar.

"Elegí Playa Bonita porque me queda cerca y no tengo que usar el auto para venir… por una cuestión de accesibilidad", dijo a Télam Cecilia, vecina del barrio Pinar de Festa, próximo a Playa Bonita.

Este pedazo de costa del lago Nahuel Huapi, a la altura del kilómetro 8 de la Avenida Bustillo, es uno de los más concurridos de Bariloche; justo en frente de la Isla Huemul, cuenta con guardavida, bares y restaurantes cercanos, y está contiguo a paradas del Servicio de Transporte Urbano.

"El agua está fría pero igual está bien, con el calor que hace si no te metés, no aguantás", continuó Cecilia.

A unos metros de ella Marisa metía los pies en el lago: "No me voy a meter más que esto. El calor está fuerte, pero el agua helada", señaló la mujer oriunda de Lanús.

Unos metros más adentro, su hijo jugaba con el agua hasta la cintura.

Existen varios lagos y lagunas dentro de los amplios límites departamentales de Bariloche, aunque son tres los más cercanos a la ciudad: Nahuel Huapi, Moreno y Gutiérrez.

Entre ellos -a los que se puede llegar con el Transporte Urbano de Pasajeros- suman una buena oferta de playas públicas, con mayor o menor infraestructura, provisión de servicios, guardavidas o boyado para indicar áreas seguras.

Entre las más destacadas del Nahuel Huapi se cuentan Playa Centenario, Playa del Centro, Playa Bonita, Bahía Serena, Playa Melipal, Villa Tacul y Bahía López.

En el Moreno destacan la Playa del Viento y las contiguas a los puentes del "Circuito Chico", mientras que en el lago Gutiérrez -el que tiene las aguas más cálidas- se lleva las preferencias la Playa de Villa Los Coihues, aunque recorriendo la costa se pueden encontrar otras, generalmente más angostas, ideales para pasar el día.

También cuentan con playas abiertas los lagos Mascardi, Guillelmo y Steffen, aunque al ser más distantes suelen recibir menos visitantes. (Télam)