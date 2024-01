Santa Fe lanzó el "Operativo Verano" el eje en la promoción del turismo y la seguridad pública

El Gobierno de Santa Fe lanzó hoy en la ciudad de Rosario el “Operativo Verano”, un conjunto de medidas para promocionar el turismo en la provincia que se combina con acciones de seguridad para garantizar “el disfrute” de los visitantes.

“El objetivo es mostrar Santa Fe, que es nuestra identidad, y a veces ni los mismos santafesinos conocemos”, dijo el gobernador, Maximiliano Pullaro, durante el acto realizado en la zona de playas públicas de Rosario sobre la costa del río Paraná.

“Acá en Rosario queremos que los turistas puedan venir a conocer nuestro río, que nos enorgullece, pero también nuestros parques, nuestra movida cultural y conocer una Santa Fe desde otro lugar”, agregó el gobernador.

Pullaro recordó que “muchísimas personas nos visitan los fines de semana” y añadió que “la vamos a promocionar y les vamos a mostrar lo que es Santa Fe, pero también a muchos santafesinos para que puedan hacer escapadas de poco tiempo, para que conozcan nuestras bellezas, las fiestas populares, las localidades, los pueblos pequeños y todos los festivales que tenemos”.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, dijo por su parte que “la gente va a poder disfrutar el verano en Santa Fe” porque “somos un gran destino”.

“Vengan a Santa Fe, somos grandes anfitriones, sabemos que el contexto económico no es el mejor pero los fines de semana va a ser temporada alta”, continuó la funcionaria, quien puso el acento en el segmento que busca explotar la provincia en materia de visitas, centrado en el turismo de “fin de semana”.

Del acto también participó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien brindó detalles de la “segunda pata” del “Operativo Verano” en la provincia del Litoral argentino, relacionada con la seguridad pública.

“Desde el primer día implementamos una directiva muy clara y es que la gente quiere ver a la policía en la calle, no atrás de un escritorio poniendo sellos”, dijo el ministro.

En esa línea, puntualizó que “la seguridad vial no es una excepción” y aseguró que los agentes públicos van a “estar en la calle previniendo delitos pero, también previniendo faltas que nos cuestan vidas de seres queridos”.

Se propuso como objetivo “poder llegar a un operativo de blindaje de acceso a la provincia de Santa Fe” en materia de controles viales.

“Tenemos que trabajar para que todo el que pise una ruta de Santa Fe se tenga que empezar a cuidar, que respete nuestro territorio y que sepa que el que cometa una irregularidad se lo va a sancionar”, dijo.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, señaló que “el objetivo es siempre poder cuidar a la gente en la calle, que se pueda disfrutar de los lugares públicos y recibir gente de otras ciudades”.

Desde el balneario La Florida, ubicado al norte de la ciudad, afirmó que “este es el lugar que más usamos en el verano y lo vamos a hacer con intensidad, porque vamos a estar cuidados para usarlo”. (Télam)