Se lanzó el vuelo Bogotá-Ezeiza y se distinguió a destinos argentinos en la Feria Anato de Colombia

La tradicional Feria Anato, que organiza la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, y que finaliza este viernes, fue el escenario para el lanzamiento del vuelo Bogotá-Ezeiza operado por la empresa Gol, y además tuvo lugar la distinción de destinos turísticos argentinos, informó hoy la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

"Una delegación de empresarios argentinos del sector del turismo y autoridades provinciales del área participa, en Colombia, de una nueva edición de la feria organizada en Bogotá por la ANATO, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo". se destacó a través de un comunicado emitido por ese organismo.

La feria, en la que Puerto Rico es país invitado, tiene lugar en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones – Corferias y, como siempre, es de acceso exclusivo para los profesionales del sector del turismo.

En ese contexto se concretó el lanzamiento del vuelo Bogotá-Ezeiza de la compañía Gol, que comenzará a operar a partir de abril en cuatro frecuencias semanales con la idea de pasar a un vuelo diario a partir de julio. La ruta San Pablo/Bogotá/Ezeiza representará un total de 44 mil asientos en 2024.

Además, tres destinos argentinos fueron distinguidos, durante la primera jornada de la feria, en la edición 2024 de los premios Top Traveler's Choice Awards de Tripadvisor.

Los reconocimientos fueron para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el rubro Best of the Best Destinations, Top Destinations-South America, en tanto que en la categoría Best of the Best Beaches, Top 10 – South America, fueron distinguidas Playa El Doradillo (Chubut) y Playa Quila Quina (Neuquén).

Los travelers choice awards son premios que presenta Tripadvisor con base en todos los "reviews" de sus millones de usuarios a nivel mundial durante el año.

"Más de 140.000 turistas colombianos llegaron a la Argentina en 2023, generando un ingreso de 120 millones de dólares. El gasto diario promedio fue de 1.256 dólares por turista, con una estadía promedio de diecisiete noches", se precisó en el comunicado. (Télam)