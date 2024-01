Suspendieron la Fiesta Nacional del Bosque en Lago Puelo y en su lugar harán festival autofinanciado

Autoridades municipales de la localidad chubutense de Lago Puelo anunciaron hoy que este año no se realizará la tradicional Fiesta Nacional del Bosque que se celebra cada febrero debido a que la situación económica del municipio "es compleja" y señalaron en su lugar realizarán un Festival Cervecero "que prácticamente se autofinancia" y mantendrá "el aspecto turístico" de la convocatoria.

El intendente Iván Fernández explicó estas mañana en una conferencia de prensa que “la situación del municipio es compleja, no sólo por la realidad financiera que conocemos desde que asumimos en diciembre, sino también por los nuevos gastos que se están afrontando para solucionar múltiples problemáticas".

"Sabemos que la Fiesta Nacional del Bosque no es un gasto, es una inversión por todo el movimiento económico que genera en el pueblo, pero es una inversión que hoy no es prioritaria", dijo el intendente.

Y, aseveró: “Nos encontramos con la necesidad de mejorar los servicios públicos, por lo cual estamos generando un gasto extra en alquiler de vehículos, camiones y maquinaria; ahora esa es la prioridad”.

Por su parte, el secretario de Comunicación, Prensa y Medios, Martin Ruppel, explicó a Télam que "para no dejar a la localidad sin ningún tipo de festival de verano se optó por hacer una fiesta de menor costo, que es el Festival Cervecero del Bosque, con el espíritu de la Fiesta Nacional del Bosque, pero más reducido".

"La realidad es que hoy por hoy ocuparse de hacer una fiesta nacional con el gasto que eso implica en artistas, predio, escenario, sonido, la puesta en marcha de la plaza en sí, es muchísimo dinero", detalló el referente.

En este sentido, el secretario de Cultura y Deportes de Lago Puelo, Sebastián Oliva, dijo a Télam que "hacer la Fiesta Nacional del Bosque tiene un costo alto porque la idea es traer artistas nacionales para que el público local pueda acceder a ese tipo de bandas gratuitamente".

"La opción que se buscó es un festival que prácticamente se autofinancia, que es significativo, le permite a la gente acceder a una fiesta y mantener el aspecto turístico contenido para que los visitantes lleguen a la localidad", remarcó Oliva.

Al finalizar la conferencia de prensa, el intendente aseguró que este nuevo festival cuenta con "mucha expectativa, al reunir a los productores cerveceros locales y de la zona, con los artistas comarcales”.

El Festival Cervecero del Bosque se realizará entre el viernes 16 y sábado 17 de febrero en la Plaza Central de Lago Puelo y contará con un microespacio cultural con dos escenarios, uno general y otro juvenil, donde tocarán bandas comarcales y regionales, además de un espacio con foodtrucks y beertrucks.

Lago Puelo se encuentra a 163 kilómetros de la ciudad de Esquel y a 134 kilómetros de San Carlos de Bariloche y es reconocida por su bellísimo lago de aguas turquesas, un destino elegido por turistas nacionales e internacionales que buscan la serenidad y la calma que brinda la conexión con la naturaleza. (Télam)