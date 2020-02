Néstor Carlos Kirchner nació en la ciudad de Río Gallegos, un 25 de febrero del año 1950. Tras completar sus estudios, decidió cursar la carrera de Derecho y por ello en la década del sesenta se instaló en la ciudad bonaerense de La Plata.

Allí conoció a su compañera de vida, Cristina Fernández. En la época estudiantil ambos militaron en la juventud peronista. Tras graduarse se asentaron en Río Gallegos y establecieron un estudio de abogados. En la década del ochenta fundan una organización peronista y desde allí, Kirchner, se lanzó formalmente a la política.

Intendente, Gobernador y Presidente

De intendente de la capital provincial pasó a la Gobernación de la provincia de Santa Cruz, y luego, a la Presidencia de la Nación. Durante la primera presidencia de su esposa acompañó como legislador y referente político sus decisiones de Gobierno.

Falleció en El Calafate

En 2010, con una salud ciertamente resentida que lo llevó a someterse a varias operaciones, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba con su familia en El Calafate. Aquel 27 de octubre el país quedó conmocionado ante la muerte de uno de los dirigentes políticos más importantes que tomó un país y dejó otro, con la reducción a la mitad en los niveles de pobreza, indigencia y desempleo.

“Recuerdo aquél 25 de mayo de 2003 cuando nos dejaron la Argentina prendida fuego y tuvimos que sacar el pecho para reconstruir la patria” – Néstor Kirchner.

Entrevista a con Guido Vera, en los 90’. Hoy los estudios de Radio LU12 AM680 llevan el nombre del periodista.

RÍO GALLEGOS LO RECUERDA CON UNA MISA

Hoy, al cumplirse 70 años del natalicio de Néstor Kirchner habrá una misa en su honor, en la Catedral de Río Gallegos, a las 18:00 horas.

Está organizada por la agrupación Los Muchachos Peronistas “Néstor Kirchner sigue cumpliendo”, remarcaron desde la organización, “cuando sopla el viento y mueve la tierra que te vio nacer”.

Néstor Junto al obispo Miguel Ángel Buccollini.

“NESTOR KIRCHNER, HOMBRE DE LA PATRIA”

Con una muestra fotográfica, el Ministerio Secretaría General de la Gobernación, homenajeará al ex presidente de la Nación en Casa de Santa Cruz, en Buenos Aires (25 de mayo 279). Será a las 18:00 horas.

En su época de Intendente, en un tradicional izamiento dominical en Río Gallegos.

PROFETA EN SU TIERRA.

El 9 de octubre de 2010 Néstor Kirchner dio su último discurso en la provincia de Santa Cruz, en un acto con 15 gobernadores donde defendieron el federalismo.

Un joven Néstor

Kirchner en sus primeros pasos como intendente de Río Gallegos.

Junto a Cristina

Junto a Cristina Fernández de Kirchner. Su compañera política y de vida.

Regresando como Presidente

Ano 2003, Néstor regresando a Río Gallegos como Presidente de la Nación.

POEMA: “QUISIERA QUE ME RECUERDEN”

Poema “Quisiera que me recuerden”, del joven desaparecido Joaquín Areta durante la última dictadura militar, citado por Néstor Kirchner: “Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias y canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la brisa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre”.