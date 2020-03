En octubre del año pasado, Emmanuel “Tyty” Marín inició su sueño de convertirse en un deportista profesional y dejó Argentina para incorporarse al I Medicei. Desde Italia, el país más afectado por el Covid-19, el rugbier santacruceño cuenta a LOA cómo ha sido el impacto de la pandemia y remarca la importancia de ser responsable y quedarse en casa.

Por Belén Manquepi Gómez

Son 6.077 las personas que han fallecido en Italia como consecuencia de la pandemia del Covid-19, 50.418 dieron positivo al test y 7.432 sanaron, detalla el informe emitido por el gobierno italiano en la tarde del lunes. “Hace dos semanas empezó todo, estábamos entrenando normal, pero escuchando todo lo que venía pasando, era un jueves y nos dan la noticia de que se suspende el partido del domingo, y que a su vez se suspendían todos los entrenamientos hasta el 3 de abril”, cuenta desde Florencia el santacruceño Emmanuel “Tyty” Marín, jugador del equipo de rugby I Medicei.

Los Marín en videollamada familiar entre Italia y Argentina. FOTO: EMMANUEL MARÍN

Inicialmente se suspendió todo evento deportivo y multitudinario que aglomerara gente. “Nos recomendaban quedarnos en nuestras casas, pero no era obligatorio. Nosotros seguíamos yendo al club a entrenar al gimnasio y correr en la cancha solos. A la semana siguiente nos avisan que el club va a estar cerrado y a los dos días se declara cuarentena obligatoria y cierran la gran mayoría de los comercios de Firenze”, relata a LOA.

Cuando la situación se comenzó a agravar, la conducta social seguía sin modificarse, “antes de la cuarentena la gente hacía vida normal, y después de la cuarentena siguió unos días boludeando en la calle. Veías gente en el río, paseando, corriendo, no le daban ni bola. Empezaron los controles policiales, con multas y hasta podías ir preso. Desde hace unos días ya no se ven casi personas en la calle, sólo la gente que va al súper o sale a pasear al perro. Es increíble lo que está pasando”.

El rugbier santacruceño “Tyty” Marín entrenando en su club I Medicei de Florencia.

Formado en Macá Tobiano de Río Gallegos y tras pasar por Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó y el Club Atlético San Isidro, el año pasado Marín emigró a Italia cumpliendo el sueño de iniciar una carrera profesional en el rugby. En una etapa en la que estaba adaptándose a una nueva vida, la pandemia lo tomó de sorpresa, sobre lo que dice: “Nunca pensé que llegue tan lejos, por eso hago todo lo hay que hacer, quedándome en casa por más que cueste. Me organizo el día en cuanto a comidas y entrenamientos para que pase más rápido, entreno a la mañana y a la tarde/noche todo acá en casa y me armo rutinas con las cosas que tengo en casa, amigos preparadores físicos me ayudan a la distancia”.

Marín no es el único argentino en el plantel, también está Segundo Tuculet con quien comparte departamento. “Sigo viviendo con un compañero del club, pero prácticamente estoy solo, porque cada uno está en su pieza y si nos cruzamos en la cocina charlamos un rato, pero durante el día entreno mucho, tomo mates, estudio italiano, toco la armónica. Me entretengo bastante, es clave tener organizado el día y seguir respetando la rutina en cuanto a tiempos de comida y entrenamiento. Después los espacios libres los relleno con hobbys”, cuenta.

Las medidas

A dos semanas de aquel primer aviso, “Tyty” observa que la situación cambió. “Se ve que están laburando mucho, y la gente está muy consciente de lo que está pasando, pero para mí no termina el 3 de abril, seguro renuevan la cuarentena porque el índice de infectados sigue creciendo y ese es el problema”.

En Argentina está su familia, y sobre las medidas que se han tomado aquí, manifiesta: “Me sorprendió lo rápido que tomaron la decisión de implementar la cuarentena, para bien, pero por otro lado que la gente no se guarde en la casa me parece terrorífico posta, porque no tienen idea lo que les puede pasar hasta a un familiar más cercano”.

Existe un momento en el que se toma real conciencia, a “Tyty” eso le pasó en la salida diaria al supermercado. “Acá se hace cola afuera porque entramos por grupos al súper, es para no estar cerca, es un supermercado grande, ingresa poca gente y entra alguien cuando sale alguien más. Me impactó llegar, ver cola y gente del supermercado pidiendo mantener la distancia obligatoria, gente con barbijo, fue muy impactante”.

Además, la cercanía con quienes cruza día a día fue un disparador importante para hacerse responsable. “También me cayó la ficha al ver a mi vecino, tiene como 90 años y me rescaté porque quizás a mí me puede pegar como una gripe por ser deportista y tener las defensas altas, pero contagiarlo a él que es persona de riesgo alto… Es un viejo que siempre me trató súper bien, me lo imagino a mi abuelo, imaginarme el riesgo en el que lo puedo poner a él…”. Por eso, desde Italia hace un pedido sencillo “¡Que se guarden! Que lo hagan por su familia, nosotros le ponemos patas al virus, es clave que la gente se dé cuenta la necesidad de la cuarentena de cada uno”.

Gracias a Internet, continúa en contacto con su familia, “ellos están muy preocupados.

Anímicamente la estoy llevando bien, es duro, pero le pongo el pecho”.

Por el momento no hay novedades sobre cómo continuaría la competencia en Italia, pero “Tyty” está al tanto de que hay clubes que están enviando de regreso a sus extranjeros, por lo que espera novedades para los próximos días que lo podrían traer de regreso a casa.