Bartolomé Mitre, tataranieto del ex presidente de la República, fue director del diario La Nación desde el año 1982. Asumió ese cargo tras la muerte de su padre. Fue el representante de la cuarta generación Mitre que se puso al frente del diario. Murió esta tarde a los 79 años de edad.

Nacido en 1940 ingresó a La Nación en 1966, tras el golpe de Onganía. Ya era abogado y se acababa de casar por primera vez. A partir de 1976 fue presidente del directorio. Como director de La Nación fue el encargado de introducir el color, un cambio revolucionario para la estructura tradicional del diario. Trajo al país y contrató como columnistas a intelectuales como Mario Vargas Llosa y Octavio Paz. Durante esos años La Nación se mantuvo en el segundo lugar de los periódicos más vendidos detrás de Clarín.

En una entrevista que le realizara Jorge Fontevecchia para su libro Periodismo y verdad definió a la publicación como “un diario liberal que está más cerca de la derecha. Pero siempre me he resistido a definirlo como de derecha”. Mitre creía que un diario no debía cambiar demasiado, que los cambios abruptos eran una traición a los 150 años de historia y a sus antecesores, que el secreto para perdurar era permanecer iguales aunque acompañando los progresos tecnológicos. Un diario sin personalidad definida es un diario sin lectores.

En 1995, la familia Mitre dejó de tener después de más de un siglo la mayoría accionaria del diario. Los Saguier, descendientes también por parte de madre de la misma familia, adquirieron el paquete mayoritario. Dos de los tres hermanos (Luis Emilio y María Elisa) de Bartolomé vendieron su parte quedándose sólo con el 5 %. Bartolomé se negó a hacerlo y conservó su caudal de acciones y se mantuvo como director general aunque perdió el manejo del diario en manos de la familia Saguier.

Sus últimos años los vivió atravesado por los problemas de salud. En 2011 recibió un trasplante de riñón. Luego de algunas complicaciones logró recuperarse aunque pasado un tiempo las internaciones se multiplicaron.

Además del periodismo, le apasionaba la historia. Jugó al polo durante casi cuatro décadas. También le gustaba el tenis y era un fervoroso hincha de Racing.

Se casó en tres oportunidades. La primera de ellas con Dolores González Álzaga con quien tuvo tres hijos: Dolores, Rosario y Bartolomé. Con su segunda esposa, Blanca Isabel Álvarez de Toledo, tuvo a Esmeralda, artista y figura mediática. Su último y definitivo matrimonio fue con la modelo Nequi Galloti con la que tuvieron a Santos.

Bartolomé Mitre falleció hoy en la Ciudad de Buenos Aires cerca de cumplir los 80 años. Fue un empresario periodístico que atravesó su tiempo y fue atravesado por él. La Nación seguirá existiendo pero ya no la dirigirá alguien con el nombre y apellido de su fundador. El próximo director no será un Mitre.